Vorsitzende der DIC Asset AG : Die Tänzerin im Sturm

Die Frau mit dem ungewöhnlichen Werdegang und dem überraschenden Hobby ist gut gelaunt, als sie Mitte März in den Besprechungsraum eines Bürokomplexes in Nachbarschaft der Städtischen Bühnen in Frankfurt kommt. Die in Fuchsia gehaltene Bluse unter ihrem dunklen Blazer und das goldene Kruzifix um ihren Hals lassen Sonja Wärntges zusätzlich strahlen. Erst vor ein paar Tagen hat sie kräftig Aktien des von ihr geleiteten Unternehmens DIC Asset AG gekauft. Seitdem ist der Kurs schon etwas zurückgekommen, nachdem er über Monate zuvor stetig gestiegen war. Um satte 70 Prozent.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



DIC, in der Vergangenheit lange Zeit ein Langweiler an der Börse, zählte plötzlich zu den strahlenden Werten. „Wir haben alle Aktienindizes geschlagen, das macht Spaß“, sagt sie lachend. Das Schöne: Zu verdanken hat die Immobilienfirma sich den Aufstieg selbst. Ihr neues, auf zwei Füße gestelltes Geschäftsmodell mit Büro- und Handelsgebäuden in Deutschland überzeugt die Analysten, die das Unternehmen bewerten, und Anleger, die auf diese Beobachter hören und Aktien kaufen.