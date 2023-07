Beim Bestellen im Internet sollten Verbraucher angesichts der Krise in der Einzelhandelsbranche gut hinschauen und auch beim Bezahlen per Vorkasse noch vorsichtiger sein, als es sich ohnehin empfiehlt. Die hohe Inflation und die Kaufzurückhaltung bringen immer mehr Handelsunternehmen finanziell in die Bredouille. Zuletzt hat es etwa die Schuh- und Modehäuser Görtz, Hallhuber und Peek & Cloppenburg getroffen, die nun alle drei eine Sanierung in Eigenverantwortung durchlaufen und dabei sind, sich neu aufzustellen.

Die Berliner Möbelmanufaktur Holzconnection, eine Marke der e-Furniture GmbH, musste nach knapp 40 Jahren indes komplett aufgeben, im März wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, auch die beiden Frankfurter Filialen sind inzwischen geschlossen. Für 1300 Kunden des Möbelherstellers, die nach Auskunft der Wirtschaftskanzlei White & Case noch auf ihre Bestellung warten und zum Teil hohe fünfstellige Beträge im Voraus zahlten, ist das eine schlechte Nachricht.

Es ist sehr unrealistisch, dass sie ihr Geld zurückbekommen, weil es am Ende meistens kein Geld zum Ausschütten gibt und Gläubiger, wenn überhaupt, nur mit einer geringen Quote bedient werden. Außerdem zieht sich das Verfahren, abhängig von der Unternehmensgröße und dem vorhandenen Vermögen, oft über lange Zeit hin.

Retouren ohne Rückzahlungen

Doch auch bei angeschlagenen Unternehmen, die sich im Sanierungsprozess befinden, können Kunden Ärger bekommen. Die Verbraucherzen­trale Hessen berichtet von einer Verbraucherin aus Wetzlar, die ein bei der Modekette Hallhuber online bestelltes Kleidungsstück fristgerecht zurückschickte, doch ihr Geld nicht zurückerhielt. Das sei kein Einzelfall.

Der Hallhuber-Onlineshop ist aktuell geschlossen. Auf der Internetseite schreibt das Unternehmen, aufgrund des Eigenverwaltungsverfahrens sei derzeit keine Kaufpreiserstattung möglich. Waren, die zurückgesendet würden, fielen wieder in das Eigentum von Hallhuber. Grundsätzlich bestehe ein Retourenrecht.

Angesichts der „unbestimmten Quote“ am Ende des Insolvenzverfahrens sollten Kunden entscheiden, ob sie das Retourenrecht ausüben oder die Ware nicht besser behalten und privat weiterverkaufen wollten. Diese Lösung hält auch die Verbraucherzentrale angesichts des ungewissen Ausgangs des Verfahrens für einen vernünftigen Weg.