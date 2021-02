Herausforderung Corona : Wie ein Polizist zum Manager der Pandemie wurde

Wenn es hektisch wird, wird Tom Jonas ganz ruhig. Das hat er auf Einsätzen bei der Polizei in Hannover gelernt, wo er im Streifendienst häufig auf Menschen in extremen Stress-Situationen traf. „Jeder erwartet dann von der Polizei eine schnelle Lösung des Problems“, sagt Tom Jonas. Ruhe, Gelassenheit, Empathie und Entscheidungsfreude sind in solchen Momenten notwendige Eigenschaften.

Dass diese Stress-Resistenz in seinem neuen Job so schnell so wichtig werden würde, hatte der 29 Jahre alte Jonas nicht erwartet. Im Oktober 2019 trat er nach vier Jahren im Polizeidienst seine neue Stelle als Krisenmanager bei der DZ Bank an. Es war ein ungewöhnlicher Seitenwechsel, „aber ich wollte noch mal etwas ganz Neues machen“, sagt er.