Steuerberater sind am Limit

Grundsteuer und Corona-Hilfen : Steuerberater sind am Limit

Großzügigere Abgabefristen: Hartmut Ruppricht, Präsident der Steuerberaterkammer Hessen, wünscht sich ein Entgegenkommen der Finanzverwaltung. Bild: Frank Röth

Viele Kanzleien in Hessen nehmen keine neuen Mandanten mehr an, weil sie fürchten, Fristen nicht einhalten zu können. Die Branche ist komplett überlastet und eine Entspannung nicht in Sicht.