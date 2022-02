Gerichtsverfahren : Verdi will erste Betriebsratswahl bei Sixt erzwingen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wirft dem Autovermieter Sixt vor, am Standort am Flughafen Frankfurt eine Betriebsratswahl verhindert zu haben. Das zuständige Arbeitsgericht Frankfurt wird darum von Dienstagmittag an über einen Antrag der Gewerkschaft verhandeln, ob das Gericht einen Wahlvorstand einsetzt, der dann die Wahl organisiert. Ein Sprecher des börsennotierten Unternehmens sagte am Montag, die Behauptungen von Verdi seien unzutreffend.

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Sixt hat bundesweit keinen Betriebsrat. Auch am Flughafen Düsseldorf hat es zuletzt den gescheiterten Versuch ei­ner Betriebsratsgründung gegeben, dort waren einige Initiatoren entlassen worden. Wenn es an mehr als einem Standort Betriebsräte gibt, können diese ei­nen Gesamtbetriebsrat bilden, der konzernweit Wahlen ansetzen könnte.

Vorbereitung der Wahl gescheitert

Von Sixt heißt es dazu, generelle Be­hauptungen, das Unternehmen habe Mitarbeitern wegen der Wahlen gekündigt, seien falsch. „Wenn die Belegschaft einen Betriebsrat wünscht, wird Sixt dies unterstützen“, sagte der Unternehmenssprecher.

Verdi wirft dem Familienunternehmen aus Pullach bei München mit weltweit 7000 Beschäftigten vor, im Oktober die Wahl des Wahlvorstands am Frankfurter Flughafen behindert zu ha­ben, dort seien rund 30 Mitarbeiter be­schäftigt. Vier Mitarbeiter hatten im September die Belegschaft zu einer Be­triebsversammlung eingeladen, um den Wahlvorstand zu wählen.

Zwei der Initiatoren hätten danach ihre fristlose Kündigung erhalten, heißt es von Verdi, ein dritter Beschäftigter habe die Kündigung unmittelbar auf der Betriebsversammlung „vor den Augen der Belegschaft“ erhalten. Danach ist auf der Versammlung, bei der auch der Standortleiter zugegen gewesen sein soll, keine Mehrheit für den Wahlvorstand zustande gekommen. Nur ein An­gestellter von 25 Anwesenden habe für ihn gestimmt, bestätigte Sixt.

Die Begründung für die drei fristlosen Kündigungen teilte Verdi nicht mit und verwies auf laufende Kündigungsschutzverfahren beim Arbeitsgericht. Sixt argumentiert, die Gekündigten hätten „untereinander regelmäßig Fahrzeuge der Luxuskategorie (Audi Q8, Mercedes S-Klasse) an sich, Freunde und Verwandte zu Preisen der kleinsten Fahrzeugkategorie vermietet“.

Heil will Gründungen von Betriebsräten erleichtern

Nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung versucht das Management in jedem sechsten Un­ternehmen, in dem es noch keinen Be­triebsrat gibt, die Bildung der Arbeitnehmervertretung zu verhindern. In Westdeutschland arbeiten 42 Prozent der Beschäftigten in einem Unternehmen mit Betriebsrat, im Osten sind es 35 Prozent.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Bildung von Betriebs­räten erleichtern und die Behinderung von Wahlen früher und härter bestrafen lassen. Theoretisch kann dies zwar schon jetzt mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von bis zu 20.000 Euro geahndet werden, praktisch wird dies aber kaum von der Justiz verfolgt.