Gestörte Kunden-Kommunikation : Kein Durchkommen

Manchmal steckt auch nur technisches Problem dahinter, so wie neulich beim Frankfurter Finanzamt, bei dem wir uns in Warteposition 42 am Kundentelefon einreihten und darüber in der Zeitung jammerten. Michael Faesel aus Bad Vilbel hat es gelesen und meint, das sei ein „absoluter Traum“ im Vergleich zu dem, was ihm die Lufthansa als Kunden seit vielen Monaten zumute.

Wartezeiten von mehr als zwei Stunden tagsüber und einer Stunde nachts zeige die Lufthansa Service App seit dem vergangenen Juni regelmäßig an. Das war der Monat, in dem Faesel mit seinem Bruder eigentlich von Frankfurt aus nach Vancouver und zurück hatte fliegen wollen. Gebucht waren zwei Tickets für 3348 Euro (inklusive Sitzplatzreservierung und Upgrade). Der Flug wurde einseitig storniert. Doch erstattet wurde zunächst nur ein kleiner Teil der Steuern, 272 Euro.