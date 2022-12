Niedriges Niveau : Verband empfiehlt, jetzt Heizöl zu bestellen

Wer nicht mehr ausreichend Heizöl im Tank hat, um über den Winter zu kommen, sollte das aktuell niedrige Preisniveau nutzen und nachbestellen. „Im Moment ist eine gute Gelegenheit, sich zu bevorraten“, sagte Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte, der auch Mineralstoffhändler in Hessen vertritt. Er gehe davon aus, dass das Niveau am unteren Ende der Skala angelangt sei, sagte Funke am Mittwoch. Unsicher sei, wie sich die Coronapolitik in China und das EU-Embargo gegen russisches Öl zukünftig auf die Preisentwicklung auswirkten. In dieser Frage seien sich auch Analysten uneinig.

Die günstigsten Angebote lagen am Mittwoch laut dem Preisvergleichsportal Heizöl24.de bei rund 1,13 Euro pro Liter, bei einer Order von 3000 Litern. Damit kostet die Bestellung zwar immer noch knapp 3400 Euro, aber damit nur nahezu die Hälfte dessen, was Haushalte noch im März dieses Jahres dafür zahlen mussten. Bisher hätten Haushalte eher kleine Menge geordert, hieß es. Zu höheren Zahlungsausfällen sei es zuletzt aber nicht gekommen, wie Vertreter der Branche beim Jahresgespräch des Verbandes deutlich machten.

Kritik an Ungleichbehandlung

Funke wiederholte bei dieser Gelegenheit seine Kritik an der Ungleichbehandlung durch die Politik. Die Heizöl-Verbraucher – das sind auch viele Industriebetriebe – würden im Entlastungspaket nicht berücksichtigt, obwohl diese infolge der massiv gestiegenen Preise finanziell stark belastet seien. Der Verband fordert für Besitzer von Ölheizungen ebenso wie von Pelletöfen eine Entlastung nach vergleichbaren Grundsätzen wie bei Strom und Gas; auch eine Anpassung der Mehrwertsteuer ist für Funke denkbar. Bei der geplanten Härtefallregelung vermisst er noch die konkrete Ausformulierung.

Zudem kämpft der Verband dafür, dass die Ölbrennwert-Technik bei den Plänen für eine Energiewende und mehr Klimaschutz in Gebäuden nicht vergessen wird. Als Argument führt Funke die aktuell hohen Kosten für Heizstrom bei Wärmepumpen an, niemand wisse zudem, wohin sich der Gaspreis entwickle. Der Verband plädiert daher für Hybridsysteme, das heißt für die Kombination unterschiedlicher Wärmequellen. Klimaneutrale Brennstoffe könnten fossile Energieträger in Zukunft nach und nach ersetzen, hieß es.

Einbau- und Technologieverbote verunsicherten dagegen viele Verbraucher und sorgten eher für Zurückhaltung und einen Modernisierungsstau. Funke warnte zudem vor einem Flickenteppich durch zusätzliche Landesgesetze beim Thema Wärme. Für „überflüssig“ hält er das geplante hessische Klimaschutzgesetz, insbesondere den Aufbau eines Klimabeirats. Dies sei ein steuerfinanzierter Versuch, den Willen des Bürgers zu beeinflussen.