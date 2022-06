Urlaub im Wohnmobil : Wildes Campen in privaten Gärten

Er ist ein Weltenbummler, unterwegs mit meist leichtem Gepäck. Zu seiner wohl anstrengendsten Reise hat sich Christian Neubert vor zwei Jahren aufgemacht – und dafür kaum den Schreibtisch verlassen. Am Ziel ist er noch nicht. Der Frankfurter hat gemeinsam mit seinem Freund Marcus Oltmanns und weiteren Mitstreitern im ersten Corona-Jahr 2020 ein Start-up gegründet, das schon damals mit einem ehrgeizigen Ziel angetreten ist: Sie wollten den Sommerurlaub der Deutschen retten.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



In einer Zeit, in der Reisebeschränkungen den Radius vieler Urlauber eingeschränkt hatten und die Campingplätze vollständig überlastet waren, haben die deutschlandweit verteilt wohnenden Gründer eine digitale Plattform programmiert, die es Campern ermöglicht, legale Stellplätze abseits der großen Campingwiesen zu finden. Auf Kuhweiden bei Landwirten, in Weinbergen bei Winzern, in Gärten von privaten Gastgebern. „Taunus statt Thailand“ lautet der Slogan, der Lust machen soll auf eine Auszeit vor der Haustür.