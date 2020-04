Unternehmen in Corona-Zeiten : Weitsicht, Plexiglas und Hausmannskost

Neue Wege in der Krise: In vielen Unternehmen grassiert mit dem Coronavirus die Angst, nicht überleben zu können. Doch mancher gibt seiner Firma in dieser Zeit ein neues Gesicht.

Der Champagner-Halter aus Spritzguss wird nicht mehr so häufig gebraucht. Weil die Corona-Krise viele Automobilproduktionen stillgelegt hat, bekommt auch die Firma Sauer aus der Branche kaum noch Aufträge. Das Unternehmen aus dem hessischen Dieburg, etwa 15 Kilometer von Darmstadt entfernt, produziert Kunststoffteile für Autos: Heckspoiler, Tankklappen, Stoßstangen und eben Konsolen mit Raum für eine Champagnerflasche. „Derzeit sind wir auch vom Shutdown der Automobilindustrie betroffen“, sagt Martin Sauer, ein Großteil der Nachfrage fällt aus. Sauers Großvater hat die Firma gegründet, nun führt der Enkel das Familienunternehmen mit 180 Mitarbeitern. Die Corona-Krise ist die wohl größte Herausforderung der Geschichte des Betriebs – und Sauer wählt einen durchaus ungewöhnlichen Weg, sie zu bewältigen.

Das Unternehmen plant, sich in kürzester Zeit ein anderes Gesicht zu geben. Zwar soll auch weiterhin für Kunden wie Porsche, Rolls-Royce, BMW und Mercedes-Benz produziert werden. Doch wegen der Corona-Krise will Martin Sauer die Firmenstrategie ändern. Jetzt rückt in den Mittelpunkt, was eigentlich behutsam aufgebaut werden sollte, nun aber sofort gebraucht wird, als Hoffnungsträger. Vor zwei Jahren beschloss Sauer, dass seine Firma die bei der Entwicklung und Fertigung von Kunststoffteilen erworbenen Fähigkeiten und Kapazitäten auch für andere Industrien nutzen soll, etwa für Schutzbrillen, wie sie Pharmahersteller verwenden.