Start-up-Paradies Tel Aviv : Das Beste aus zwei Welten

Es ist eine etwas verrückte Konstellation: Die israelische Hauptstadt Tel Aviv behauptet sich seit Jahren als Hochburg für junge Gründer, an kaum einem Ort gibt es, gemessen an der Einwohnerzahl, so viele Start-ups wie dort. Das kann verblüffen, denn das Land ist klein, die Stadt teuer, und der gesamte Nahe Osten hat keinen großen Markt zu bieten für die Produkte der aufstrebenden Fintechs, KI-Anwender, Prozessoptimierer, Mobilitäts-Revolutionäre und Smart-City-Vordenker. Doch deren Ideenreichtum und deren Fähigkeiten sind zu einer Art Weltmarke geworden, und so suchen auch große deutsche Unternehmen wie der Volkswagen-Konzern, Siemens, Bosch und die Deutsche Bank die Zusammenarbeit mit jungen Tech-Betrieben aus Israel – und genauso halten es viele Unternehmen aus der Rhein-Main-Region.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Für den in Frankfurt aufgewachsenen Investor und Geschäftsmann Gil Bachrach sind die Gründer aus Tel Aviv und dem Rest des Landes genau das, was vor allem dem deutschen Mittelstand fehlt, um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern.