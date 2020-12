Landkreis Offenbach : Und noch ein Lotto-Glückspilz aus Hessen

Ein weiterer Lotto-Spieler aus Hessen hat ein glückliches Händchen bewiesen: Bei „6 aus 49“ setzte der Tipper aus dem Landkreis Offenbach auf die sogenannten Drillingszahlen 11, 12, 13, 37, 38, 39 - genau wie 26 weitere Spieler bundesweit. Damit fielen die sechs Richtigen bei „6 aus 49“ in diesem Jahr in Hessen insgesamt 23 Mal, wie Lotto Hessen in Wiesbaden mitteilte. Auf den Tippschein aus dem Landkreis Offenbach entfällt nun ein Gewinn von fast 220.000 Euro.

Insgesamt glückte in Hessen im Jahr 2020 damit den Angaben zufolge 82 Mal ein mindestens sechsstelliger Lotto-Gewinn. Die nächste Ziehung steht beim „Eurojackpot“ an diesem Freitag an, die „6 aus 49“ und weitere Ziehungen folgen am Samstag.

„Statistisch nicht nachvollziehbar“

Tipper aus Hessen gewinnen auffallend häufig hohe Beträge im klassischen Zahlenlotto wie im noch recht neuen Eurojackpot mit seiner etwas besseren Gewinnwahrscheinlichkeit. „Statistisch ist das nicht nachvollziehbar“, wie Heinz Georg Sundermann, Geschäftsführer von Lotto Hessen, angesichts der interessanten Statistik einmal hervorgehoben hat.

Einen Millionengewinn hatte es in Hessen in diesem Jahr bislang zwölf Mal gegeben, darunter fünf Mal sechs Richtige. Den höchsten Betrag erspielte ein Gewinner aus dem Werra-Meißner-Kreis, der Mitte November beim Spiel „6 aus 49“ mehr als 7,9 Millionen Euro abräumte. Die übrigen hohen Summen stammten aus dem „Eurojackpot“, „Spiel 77“, der „Glücksspirale“ oder von einem „Rubbellos“.