Aktualisiert am

Immer weniger Ärzte wollen eine eigene Praxis betreiben, stattdessen lassen sie sich in Medizinischen Versorgungszentren anstellen. Ein Unternehmen aus Gießen hat das als Geschäftsmodell erkannt – und wehrt sich gegen Kritik.

Das Medzentrum in Großkrotzenburg soll im dritten Quartal 2023 eröffnet werden. Bild: obs

„Medizinische Versorgungszentren leisten einen wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag zur ambulanten vertragsärztlichen Versorgung.“ Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, welches das Bundesgesundheitsministerium im Jahr 2020 in Auftrag gegeben hat. Trotzdem gibt es aktuell Diskussionen um diese Form der Ärztehäuser, an denen sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eifrig beteiligt. Er wetterte kürzlich gegen Finanzinvestoren, die „mit absoluter Profitgier medizinische Versorgungszentren mit unterschiedlichen Facharztpraxen aufkaufen, um sie anschließend mit maximalem Gewinn zu betreiben“. Den Einstieg dieser „Heuschrecken“ wolle er per Gesetz verbieten, ausschließlich unternehmerisch tätige Ärzte sollten das Sagen haben.

Gegen derartige Einschätzungen und die angedrohte Gesetzesverschärfung verwahrt sich die IWG Holding aus Gießen, die genau solche Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) aufbaut. Die Investoren auf diesem Gebiet seien keineswegs Heuschrecken, die nur auf Spekulationsgewinne aus seien, sagt Alexander Bechtler, Fachanwalt für Medizinrecht und Sprecher der Unternehmensgruppe, deren Ärztehäuser unter der Marke Medzentrum firmieren. Vielmehr sicherten die Unternehmen die ambulante Versorgung, besonders im ländlichen Raum. Die IWG Holding errichtet und vermietet seit dem Jahr 2004 Ärzte- und Gesundheitshäuser. Startpunkt war eine Gesetzesänderung im Jahr 2004, wonach der Praxisinhaber nicht mehr zwingend ein Mediziner sein muss. Auch ein Investor, der Ärzte anstellen kann, darf seitdem an diese Stelle treten.