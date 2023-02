In den nächsten Wochen werden wir einen enormen Schub sehen“, sagt Mariia Plotnikova. Die Ukrainerin arbeitet beim Beratungs- und Lernzentrum des Frankfurter Arbeitsmarktprogramms und hilft Landsleuten, die sich nach dem Angriff Russlands nach Deutschland gerettet haben. Viele Geflüchtete, die im vergangenen Frühjahr nach Deutschland gekommen sind, sind gerade dabei, ihre Sprachprüfungen abzulegen. Oft sei das zwar erst die Stufe B1, die meist noch nicht ausreiche; doch nutzten sie die Zeit bis zum Status B2, um Bewerbungen zu verschicken. Das gelte etwa auch für einen 18 Jahre alten Jungen, der im vergangenen Jahr allein nach Deutschland gekommen sei und wohl schon bald seinen Traum verwirklichen und eine Ausbildung zum Feuerwehrmann beginnen könne.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Die Sprachkenntnisse sind das Haupthindernis bei der Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. „Die wenigsten Flüchtlinge beherrschen die deutsche Sprache, die ein wichtiger Zugang zu einer qualifizierten Beschäftigung ist“, sagt der Regionaldirektor der Bundesagentur für Arbeit, Frank Martin. Derzeit befänden sich in seinem Bezirk etwa 9000 Männer und Frauen aus der Ukraine in Integrationskursen, um Deutsch zu lernen. Etwa 2200 hätten schon einen Minijob oder eine andere geringfügige Beschäftigung aufgenommen. Dass etwa 28.600 Ukrainer als Arbeitssuchende in Jobcentern registriert, aber nur 16.200 dem hessischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, liege aber nicht nur an der Sprache, sondern auch an der Betreuung von Kleinkindern.