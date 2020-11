Uhrenhersteller Sinn : Damit die Corona-Zeit schöner vergeht

In den Wochen der Geschäftsschließungen im Frühjahr war es still. Da gingen weder am Hauptsitz des Frankfurter Traditions-Unternehmens in Sossenheim noch in der Niederlassung am Römerberg oder bei den rund 80 Juwelieren in Deutschland, die Sinn-Uhren vertreiben, die technisch ausgefuchsten Zeitmesser über den Tresen. Auch international waren trotz des Online-Handels Ausfälle zu verzeichnen. „Doch danach haben die Menschen sich die aufgesparten Wünsche wieder erfüllt und Geld, das man sonst für Reisen ausgibt, in unsere Produkte investiert“, sagt Marketingchefin Simone Richter. Eine mechanische Uhr – und das sind die allermeisten Sinn-Modelle – vereint offensichtlich all das in sich, wonach sich Menschen angesichts einer in ihren Auswirkungen wie auch in ihrer Dauer unberechenbaren Pandemie sehnen.

„Grundsätzlich denke ich, dass viele Menschen sich auch etwas Schönes gönnen wollen“, sagt Richter. Eine mechanische Uhr sei aber vor allem ein Produkt mit langer Lebensdauer, das man reparieren und an dem man ein Leben lang Freude haben könne. „Die Auseinandersetzung mit greifbarer Technik und traditionellem Handwerk begeistert“, ist Inhaber Lothar Schmidt überzeugt. Auch, dass Sinn-Uhren in Frankfurt produziert werden, habe seinem Unternehmen wohl geholfen. Globale Unsicherheit wecke offenbar auch das Verlangen nach regional Bodenständigem, solidem Handwerk, das einen Hauch von Abenteuer und weiter Welt in sich trage.