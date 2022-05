Verkehr der Zukunft : Wie der Uber-Chef um deutsche Taxis buhlt

Aktualisiert am

Beim Redaktionsgespräch in Frankfurt: Der Amerikaner Dara Khosrowshahi führt den Uber-Konzern seit 2017. Bild: Ilkay Karakurt

Die­ umstrittene Fahrdienste-App Uber dient sich Taxis und ­Verkehrsverbünden als Vertriebspartner an. An Uber komme man in Zukunft kaum vorbei, glaubt der amerikanische Konzernchef Dara Khosrowshahi.