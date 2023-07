M oder L oder XL? Vor dieser Frage steht Timotheus Höttges jedes Mal, wenn er eine Rede hält. Und Höttges, der von allen Tim genannt wird, muss oft reden. M, das sind die Vorträge, die immer wieder mal herausgeholt und mehrfach verwendet werden. Bei L spricht der Vorstandsvorsitzende der Telekom vor allem klassisch über die Situation seines Hauses, über Digitalisierung und den Ausbau von Netzen. Nur bei XL setzt sich der Dax-Manager selbst hin und schreibt auf, was ihm gerade wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch durch den Kopf geht.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Was dabei heraus kommen kann, konnten die Mitglieder der Wirtschaftsinitiative Rhein-Main am Mittwoch erleben. Höttges hatte, entgegen dem Plan, sich auf eine L-Rede zu beschränken, dann doch zum Stift gegriffen, um ein Thema zu platzieren, das dem „Meister der Telekommunikation, aber auch der Kommunikation“, wie IHK-Präsident Ulrich Caspar den hochgewachsenen Telekom-Mann begrüßte, offenbar ziemlich wichtig ist: den, wie er selbst es nennt, typisch deutschen Defätismus. Höttges findet, in dem Land, in dem er – 1962 in Solingen geboren – einst aufgewachsen und zum aktuell wohl bekanntesten Manager eines Großkonzerns geworden ist, werde vor allem das Negative gesehen. Alles werde schlecht geredet, ständig gebe es moralisierende Metadebatten. „In Deutschland gilt das Motto: ‚Schluss mit lustig‘.“