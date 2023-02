Aktualisiert am

Der Mann, der Chaos und Verzweiflung bringt, trägt Magenta. Er ist freundlich, erkundigt sich, scheint zu wissen, was zu tun ist, zeigt einen Dienstausweis. Es geht um eine Glasfaserleitung von der Telekom, superschnelles Internet, neueste Technik. Bis die Kabel in der Straße in Sachsenhausen verlegt sind, dauere es noch einige Wochen, das gibt er offen zu, aber dann gehe es ruckzuck.

Uwe Marx Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eine ganze Telekom-Armee scheint be­reitzustehen, um uns die Zukunft des Internets zu bringen. Das freut alle in der Familie, besonders die drei Jugendlichen, denen es nie schnell genug gehen kann mit dem Surfen und Chatten. Also abgemacht: Zusage, Unterschrift, wir wechseln den Anbieter, sind jetzt Telekom-Kunden. Theoretisch jedenfalls. Von den Wochen und Monaten des Wahnsinns, die noch folgen sollten, war in der Beratung nämlich keine Rede.