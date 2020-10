Tegut-Chef Thomas Gutberlet : „Auch bei Bioware geht es um den Preis“

In der dritten Generation: Thomas Gutberlet trat 1998 in das Familienunternehmen ein. Bild: Aders, Hannah

Wie kommt Tegut durch die Krise?

Wir sind sicherlich nicht so schlecht dran wie viele andere Branchen. Wir haben keine Umsatzeinbußen, im Gegenteil: In der Zeit, als alle Vorräte angelegt haben, hatten wir sogar Zuwächse. Zu Beginn der Corona-Krise waren wir verunsichert, wir wussten nicht, wie gefährlich es für unser Personal ist, Kunden zu bedienen, an der Kasse zu kassieren, aber in diesem Punkt sind wir heute auf einem anderen Wissensstand. Unseren Beschäftigten ist hoch anzurechnen, dass sie gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch, wir schauen, dass die Kunden versorgt werden.