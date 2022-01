Neue EU-Chemikalienverordnung : Tattoo-Farbe für den Abfalleimer

Timm Bairlein lässt den Deckel seines Mülleimers mit einem Tritt auf das Pedal nach oben schnellen. Dann leert der Tätowierer einen Korb in der Größe eines Schuhkartons in ihn hinein und schickt dem Inhalt ein weinerliches „Tschüs“ hinterher. Rund 30 kleinere und etwas größere Flaschen mit Farbe zum Tätowieren im Wert von rund 600 Euro muss Bairlein entsorgen. Es ist ein besonderer Moment, den der Besitzer des Tattoostudios „Inktier“ in Bergen-Enkheim mit der Videokamera festhält und im sozialen Netzwerk Instagram teilt: Am Dienstag ist die neue EU-Chemikalienverordnung zur Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe in Kraft getreten. Sie verbietet das Bemalen der Haut mit einem Großteil der bis dato genutzten Farben – und hat die Tattoo-Branche trotz ausreichender Vorlaufzeit hart getroffen.

Wer verstehen will, wie es dazu kommen konnte, muss ein paar Jahre zurückgehen. Schon seit 2015 diskutieren Fachleute intensiv über die Inhaltsstoffe der Tattoofarben. Der Medizinphysiker Wolfgang Bäumler von der dermatologischen Klinik an der Universität Regensburg gehört zu diesen Experten. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, was Tattoo-Farben im Körper anrichten – und weiß noch immer sehr wenig darüber. Die Forschung wird erschwert, weil Tätowiermittel weder als Medizinprodukte noch als Arzneimittel gelten. Tierversuche sind nicht erlaubt. Epidemiologische Studien gibt es keine. Bekannt ist, woraus sie bestehen: aus zusammengemischten Industrierohstoffen und Farbpigmenten, die eigentlich für Druckerpatronen gedacht sind.