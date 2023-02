Tarifstreit bei Galeria : „Wir wollen nur normales Gehalt“

Aktualisiert am

„Wir fühlen uns einfach hängen gelassen“, sagt Gesa Hackmann, die seit mehr als 20 Jahren bei Karstadt als Verkäuferin arbeitet. An diesem Freitag haben in Frankfurt die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem insolventen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof begonnen. Die erste Verhandlungsrunde ist ohne Einigung zu Ende gegangen.

Hackmann ist darüber nicht einmal mehr enttäuscht, das habe sie schon erwartet, sagt sie. Trotzdem fühle sie sich unbefriedigt und sei traurig. Schließlich habe man sich Gedanken gemacht und der Geschäftsführung Forderungen vorgetragen. „Und die hat nicht einmal ein richtiges Konzept mitgebracht.“

Martina Bohm, die ebenfalls im Verkauf tätig war und nun im Betriebsrat sitzt, findet deutlichere Worte: „Dieses Gespräch hätten wir uns schenken können!“

Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Deusser hält den Insolvenzplan von Galeria Karstadt Kaufhof für eine „Katastrophe“. Das Unternehmen denke nur an Schließungen, Entlassungen und noch mehr an Personalabbau. Dabei lasse der Konzern auch noch offen, welche und wie viele der 129 Filialen, davon 14 in Hessen, geschlossen werden sollen.

„Von der Ungewissheit dreht sich mir der Magen um“, sagt Bohm. Das sei „wirklich das Allerschlimmste“. Und vom Gedanken an Schließungen werde ihr sowieso schlecht. Hackmann fühlt sich „im Regen stehen gelassen“.

Mitarbeiter haben Angst vor Altersarmut

Lust zu arbeiten hätten sie und Bohm trotz des Ärgers und der Frustration noch immer. Die Arbeit mache ja Spaß. Außerdem erführen Hackmann und ihre Kollegen viel Unterstützung von den Kunden. „Die wissen ja alle, dass wir insolvent sind. Die kommen und sagen: Wir unterstützen euch gern!“ Das sei schön. Bei dem Gedanken an die ungewisse Zukunft und an die steigende Inflation könne einem die Lust aber vergehen, erzählt Bohm.

Da hätte das Insolvenzgeld nach dem Flächentarif, das die Mitarbeiter während des dreimonatigen Schutzschirmverfahrens inklusive anteilig Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommen haben, auch keinen Unterschied gemacht.

Das hätte eher deutlich gezeigt, worauf sie all die Jahre verzichtet hätten, als sie 2020 einem abgesenkten Tarifvertrag zugestimmt hätten, und was ihnen eigentlich an Geld fehle, sagt Bohm. Bohm zeigt sich frustriert. „Wir wollen ja keine Millionäre werden. Wir wollen einfach nur normales Gehalt!“

Verdi hatte zum Verhandlungsauftakt darauf gepocht, dass nach dem Scheitern der ersten Sanierung des Konzerns vertraglich wieder der Tarif des Einzelhandels gelten müsste. Damals hatten die Beschäftigten als Sanierungsbeitrag zugestimmt, bis zu 5500 Euro weniger Jahresgehalt zu bekommen. Der Konzern müsse endlich Verantwortung für die Menschen übernehmen, fordert Deusser.

Bohm hat Angst vor der Zukunft, nicht nur wegen der Inflation. „Wir sammeln ja kaum Rentenpunkte, bei dem geringen Gehalt, was wir kriegen“, klagt sie. Altersarmut sei die Konsequenz. „Da schuftet man 40 Jahre lang wie ein Irrer und bekommt am Ende die gleiche Rente wie jemand, der nur Grundsicherung bezogen hat.“

Bohm fühlt sich von Galeria Karstadt Kaufhof betrogen. Für die Zukunft wünscht sie sich, dass so wenige Mitarbeiter wie möglich von Schließungen betroffen sind. Und dass sie endlich Gewissheit bekommen.