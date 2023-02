Das Hoechst-AG-Nachfolgeunternehmen SGL Carbon verliert seine Aufsichtsratsvorsitzende. Susanne Klatten will zur Hauptversammlung am 9. Mai den Vorsitz des Kontrollgremiums abgeben. Das teilte das Wiesbadener Unternehmen mit. Damit scheidet die Sechszigjährige mehr als zwei Jahre vor Ablauf der Amtszeit aus der Funktion aus. Dies geschehe „aus persönlichen Gründen“, hieß es von SGL Carbon. Klatten bleibe aber Hauptanteilseignerin.

Das Unternehmen produziert Produkte aus Karbonfasern unter anderem für die Autoindustrie, die Luft- und Raumfahrt und für Windräder-Produzenten. Es geht auf ein 1878 von Siemens und Halske gegründetes Kohlestift-Unternehmen sowie auf die Chemische Fabrik in Frankfurt-Griesheim zurück, die später von der Hoechst AG übernommen wurde.

In Bad Homburg aufgewachsen

Zuletzt erwirtschaftete das an der Börse gehandelte Unternehmen einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro. Es hat 4700 Mitarbeiter. Die Zentrale ist in Wiesbaden. Bis 2022 hatte das Unternehmen sich umstrukturiert, um 100 Millionen Euro einzusparen, und Stellen abgebaut.

Die in Bad Homburg aufgewachsene BMW-Erbin Klatten gilt als reichste Frau Deutschlands und besitzt über ihre Beteiligungsgesellschaft Skion Anteile am Chemieunternehmen Altana. am Ölraffinierer Avista Oil und am Wasseraufbereiter Skion Water. Sie sitzt unter anderem im Aufsichtsrat von BMW.