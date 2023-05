Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt seit Jahren beständig. Von 2010 bis 2020 haben in Hessen Daten des Statistischen Landesamts zufolge 2700 Bauern ihr Hoftor für immer geschlossen, sank die Summe landwirtschaftlicher Betriebe von 17.800 auf 15.100. Umso dringender werden Ideen gesucht, wie sich vor allem kleinere Höfe künftig halten können. Familie Bickert aus Bruchenbrücken, einem Ortsteil von Friedberg, betreibt einen dieser kleineren Höfe in der zehnten Generation. Um ihren Betrieb zukunftsfähig zu machen, gehen sie einen ungewöhnlichen Weg: Sie setzen auf Hülsenfrüchte.

Die Idee kam Albert Bickert nach dem Anruf eines Studienfreundes aus Kanada, der ihm vom dortigen Kichererbsen-Anbau erzählte. Bickert, studierter Agrarökonom, kam schnell der Gedanke: Wenn die Erbsen dort wachsen, warum nicht auch hier? Also begann die Familie 2018 damit, sogenannte Speiseleguminosen anzubauen – also Hülsenfrüchte, die für den menschlichen Verzehr gedacht sind und nicht als Tierfutter.

Denn wertvolle Inhaltsstoffe, etwa ein hoher Eiweißgehalt, machen Hülsenfrüchte zu einer Art Superfood. Zudem lassen die aktuellen Trends zu vegetarischer und veganer Ernährung die Nachfrage nach regional erzeugten Speiseleguminosen steigen, für viele Landwirte handelt es sich dabei um einen interessanten Nischenmarkt. So auch für die Familie Bickert. „Im ersten Jahr haben wir noch von Hand geerntet“, erinnert sich Constanze Bickert, Alberts Schwester, die für die Vermarktung der Produkte zuständig ist.

Inzwischen wissen sie, dass man Hülsenfrüchte durchaus auch mit Mähdreschern ernten könne. „Wenn versierte Leute die Maschinen bedienen“, schränkt Katja Bickert ein, Mutter von Constanze und Albert und ebenfalls vom Fach. Um noch mehr über den Anbau zu lernen, ist Albert, der im Hauptberuf landwirtschaftliche Betriebe berät, in die Türkei geflogen. Dort haben sie die Erfahrung, die es braucht, um Hülsenfrüchte erfolgreich anzubauen.

Kichererbsen lieben heiße Sommer

Bickerts bewirtschaften insgesamt knapp 60 Hektar Boden, inzwischen werden davon auf 18 Hektar Hülsenfrüchte angebaut, vor allem helle und dunkle Kichererbsen. Letztere schmecken nussiger als das verbreitetere hellere Pendant und werden gerne für Currys verwendet, weniger für die cremige Weiterverarbeitung zu Hummus. Auf der übrigen Fläche wachsen Weizen und Zuckerrüben.

Dass Hülsenfrüchte für Landwirte hierzulande interessanter werden, hat auch mit dem Klimawandel zu tun: Kichererbsen nämlich profitieren von immer heißeren Sommern und weniger Regen in den wärmeren Monaten, weil sie genau diese Verhältnisse lieben. Inzwischen bietet Familie Bickert die hellen und braunen Kichererbsen auch online über einen Shop an, der noch ausgebaut werden soll.

Ihr Sortiment umfasst darüber hinaus Roten Emmer und Schwarze Bohnen. Außerdem bieten sie schwarze und braune sowie grüne Linsen an, die auch als geschälte Variante, dann als rote und gelbe Linsen, verkauft werden. Das Schälen wird ebenfalls im Betrieb erledigt. Dabei stehen den Bickerts nicht dieselben Hightech-Geräte zur Verfügung wie den Supermärkten. Daher finden sich in ihren Linsen noch teilweise Schalenreste, die „für etwas mehr Biss sorgen“, wie Constanze Bickert sagt. Dafür bekomme der Kunde aber auch ein authentisches Produkt vom heimischen Anbieter. Auch mit Trockenreis haben Bickerts experimentiert, diese Sorte brauche beim Anbau Wärme und nicht so viel Wasser wie andere. Doch inzwischen haben sie das Projekt eingestellt, was nicht heißen soll, dass sie es in Zukunft nicht mehr versuchen wollen.