Studie zu Mitarbeitermotivation : Geld ist nicht alles

Reden hilft. Nicht nur dem Mitarbeiter, der seinem Vorgesetzten im Gespräch gegenübersitzt, sondern auch dem Unternehmen. Und es hilft deutlich mehr als Boni, die dem Mitarbeiter in Aussicht gestellt werden für den Fall, dass er in einem Jahr außerordentlich gute Arbeit geleistet hat.

Diese auf den ersten Blick irritierende Aussage ist das Ergebnis einer Studie der Frankfurt School of Finance. Timo Vogelsang, der für den Fachbereich „Accounting“ arbeitet, hat sich mit zwei weiteren Forschern mit der Frage beschäftigt, was Mitarbeiter zu besseren Leistungen treibt. Leistungsorientierte Aufschläge auf das Gehalt sind es nicht unbedingt. „Praktiker sehen Boni als Möglichkeit der Verhaltenssteuerung schon länger differenzierter“, sagte Vogelsang am Dienstag bei einem Vortrag. So hätten etwa große Firmen wie Deloitte, Microsoft und Bosch in den vergangenen Jahren aufgehört, Mitarbeitergespräche an Bonizahlungen zu koppeln. Den Personalern der Unternehmen sei aufgefallen, dass der Austausch zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter dann nicht mehr so offen sei.

Boni und Feedback-Gespräche

In seiner Studie wollte Vogelsang diesen Eindruck überprüfen. Zum Objekt der Untersuchung machte er einen Lebensmitteldiscounter. Vogelsang und seine Kollegen teilten die insgesamt 224 Filialen zufällig in vier Gruppen auf. So erhielten manche Filialleiter über einen Zeitraum von mehreren Monaten bei Erreichen eines bestimmten Gewinns einen bestimmten Bonus, manche sprachen dagegen lediglich wöchentlich mit ihren Vorgesetzten über den Fortschritt der Gewinnsteigerung. Die dritte Gruppe erhielt sowohl Boni als auch Feedback-Gespräche, und in der vierten Kon­trollgruppe arbeiteten die Filialleiter so wie bisher.

Der Vergleich der Gewinne binnen drei Monaten zeigte: Jene Filialleiter, die lediglich regelmäßige Gespräche über Gewinnsteigerungen führten, erzielten auch tatsächlich welche: einen Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zu jenen, denen „nur“ Boni versprochen worden waren. Diese von Geldanreizen getriebene Gruppe konnte den Gewinn nicht steigern. Noch dazu verpuffte der positive Effekt der Gespräche, wenn die Filialleiter zusätzlich Geld erhalten sollten, auch in dieser Gruppe gab es keinen nennenswerten Gewinnzuwachs.

Spaß an der Arbeit und Freizeit entscheidend

Wie lässt sich das erklären? Zum einen ist die Gesprächsqualität laut Vogelsang höher, wenn es in der gleichen Unterhaltung nicht auch um mögliche Boni geht. „In solchen Gesprächen mit dem Vorgesetzten werden Probleme häufiger offen benannt.“ Anders ist es nach der Interpretation des Forschers, wenn es auch um Geld geht: Dann müsse der Filialleiter befürchten, sein Vorgesetzter führe die geäußerten Probleme womöglich auf ihn selbst zurück. Dafür sprechen andere in der Studie erhobene Daten. So sei die wahrgenommene Qualität des Feedbacks und die Motivation der Filialleiter deutlich höher gewesen, wenn es nur Gespräche gegeben habe.

Will ein Unternehmen die Leistung seiner Mitarbeiter dennoch mit Geld honorieren, können laut Vogelsang sogenannte Spot-Boni sinnvoll sein. Dieses Leistungsentgelt wird unmittelbar nach der guten Leistung ausgezahlt und steht nicht im Zusammenhang mit Jahresgesprächen. Eine andere Möglichkeit seien personenübergreifende Team-Boni.

Boni an Verkaufszahlen gekoppelt

Auf die Frankfurter Finanzbranche, in der sich Gehälter und Boni in ganz anderen Höhen bewegen als bei Angestellten im Supermarkt, sind die Ergebnisse laut Vogelsang jedoch nicht übertragbar. Gleichwohl sieht er für Bereiche, in denen Boni an objektive Werte wie Verkaufszahlen gekoppelt sind, eine gewisse Allgemeingültigkeit. Es gehe Mitarbeitern nicht immer zwingend darum, wie viel Geld sie herausschlügen, so ein Fazit. Spaß bei der Arbeit, ein gutes Miteinander und auch Freizeit seien förderlich, um Unternehmensgewinne nach oben zu treiben.

In einer ähnlichen Studie beschäftigt sich Vogelsang derzeit mit Berufsanfängern. Ein Einzelhändler habe über die Fehltage seiner Auszubildenden geklagt. In der Studie bekamen die Lehrlinge bei regelmäßiger Anwesenheit entweder einen Bonus ausgezahlt oder mehr Urlaubstage. In der Bonusgruppe führte das paradoxerweise dazu, dass die Azubis deutlich häufiger fehlten als zuvor. Laut Vogelsangs Erklärung hat die Einführung des Bonus den jungen Leuten signalisiert: „Meine Arbeit ist anstrengend, mein Chef weiß es und will dem entgegenwirken.“ Bekräftigt in dem Gefühl, eine anstrengende Arbeit zu verrichten, seien dann viele lieber gleich zu Hause geblieben.