Angst vor Stromausfällen : Was im Notfall wichtig ist

Die ältere Dame in der hellbeigen Steppjacke wendet das kleine Pfännchen in der Hand hin und her. Nun ja, für ein Spiegelei werde es reichen, meint sie. Zusammen mit ihrem ebenfalls sportlich elegant gekleideten Mann lässt sie sich ein Gaskocher-Modell erläutern, das neben der Gaskartusche und dem Brenneraufsatz auch einen kleinen Topf umfasst. Das Paar ist noch unentschlossen und bedankt sich erst einmal sehr höflich für die gute Beratung. Kunden wie diese, die eher dem Urlaubstyp Kulturreise als Camping zuzurechnen sind, erlebt der Mitarbeiter von Globetrotter im Frankfurter Ostend derzeit vermehrt, wie er sagt. Bei den Campingkochern hat das Outdoor-Fachgeschäft noch ein recht breites, aber schon ausgedünntes Angebot, was aber auch am Ende der Saison liegen könne. Doch das Wort Notversorgung fällt in den Campingabteilungen der Region derzeit häufiger.

Offensichtlich wird das bei den Kurbelradios, wobei der Plural hier nicht angebracht ist. Genau eines ist am Donnerstagmorgen noch zu haben. Das rote Radio für rund 100 Euro, das seine Energie durch ein kleines Solarmodul oder eine Kurbel erhält, ist angesichts der Nachrichten von möglichen Stromausfällen in den vergangenen Tagen besonders gefragt gewesen. Auch die Regale mit den tragbaren Solarmodulen für mehrere Hundert Euro und mit den Powerbanks für den Handy- oder Laptopbetrieb sind nur noch spärlich befüllt. Die Sorge, die aktuelle Energiekrise könne zu einem größeren Stromausfall führen, treibt offensichtlich viele Menschen um. Beim Sport- und Freizeit-Discounter Decathlon in Dreieich hat eine Verkäuferin beobachtet, dass schon zu Beginn des Ukrainekriegs gerade ältere Menschen Campingkocher und Wasserbehälter gekauft haben.