Energieversorger Entega : „Wir können die Preise wieder senken“

Die Entega gibt als erster Versorger in der Rhein-Main-Region die gefallenen Energiepreise an ihre Kunden weiter. Vorbei ist die Krise aber noch nicht, sagt die Vorstandsvorsitzende Marie-Luise Wolff.

Mit 700.000 Kunden und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,8 Milliarden Euro ist der Darmstädter Energieversorger Entega eins der größeren Stadtwerke in Deutschland. Das Unternehmen, das fast vollständig der Stadt Darmstadt gehört, wird seit 2013 von Marie-Luise Wolff geführt, die zuvor für E.on und Mainova tätig war. Daneben ist sie Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft.

Frau Wolff, die Entega hat angekündigt, ihre Preise für Strom und Gas im Frühling wieder zu senken. Wie kommt’s?

Ja, wir werden die Preise in der Grundversorgung ab 1. April bei Strom um fast 25 Prozent und bei Gas um 30 Prozent senken können. Das ist ein Ergebnis der fallenden Preise an den Energiemärkten, hängt aber natürlich auch mit unserer vorausschauenden Einkaufspolitik zusammen. Wir haben etliche Experten im Unternehmen, die die Märkte genau beobachten und die benötigten Mengen im Interesse unserer Kundinnen und Kunden möglichst preiswert einkaufen. Ich gehe übrigens davon aus, dass wir im Laufe des zweiten Halbjahres 2023 auch die Preise in den Wettbewerbstarifen, also dann für alle unsere Kundinnen und Kunden senken können.

Brauchen Sie und Ihre Kunden dann gar keine Subventionen nach den Regeln der Preisbremsen für Gas und Strom?

Es ist mehr als sinnvoll, dass die Bundesregierung die Preisbremsen und damit Höchstwerte für Strom und Gas gesetzlich verankert hat. Denn die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, wie volatil Energiepreise heutzutage sind und wie abhängig von internationalen und weltpolitischen Ereignissen, auf die wir als deutsche Versorgungsunternehmen natürlich keinerlei Einfluss haben.

Müssten nun alle Versorger ihre Erhöhungen wenigstens teilweise wieder rückgängig machen?

Die Preisstellungen im Markt hängen maßgeblich mit der Beschaffungsstrategie der jeweiligen Unternehmen zusammen. Von daher kann man diese Aussage pauschal nicht treffen. Richtig ist, dass Versorger die sehr kurzfristig beschaffen, als erste in der Lage sind die gesunkenen Preise weiterzugeben. An dieser Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass es auch diese Unternehmen waren, die Anfang 2022, als die Preise stark stiegen, ihren Kunden Kündigungen geschickt haben und es die Stadtwerke waren, welche diese dann im Rahmen ihrer Grundversorgungsverpflichtung aufgenommen und weiter versorgt haben. Ich kann hier nicht für andere Unternehmen sprechen, eines ist aber klar: Das Modell einiger Billiganbieter, Energie als Discountware zu verramschen, ist aus meiner Sicht nicht seriös, weil hier kurzfristige Effekte vor nachhaltige Bedienung von Kundeninteressen die Grundlage des Geschäftsmodells sind.

Wie sicher sind Sie, dass wir die Spitzenpreise hinter uns haben?

Da gibt es keine Sicherheit. Die Preise sind immer nur ein aktueller Status, daraus können Sie nichts schließen. In der vergangenen Woche sind die Kurse sofort wieder hochgegangen, als die Wetterprognose niedrige Temperaturen voraussagte. Und die kältesten Wochen des Winters haben wir erst noch vor uns. Unabhängig davon ist klar: Wir werden gerade bei den Gaspreisen voraussichtlich nie mehr das Niveau von vor zwei Jahren erreichen.

Also sind wir doch noch nicht ganz am Ende der Preiskrise für Energie?

Die Volatilität bleibt. Für die weitere Entwicklung wird die Lage in Asien eine entscheidende Rolle spielen: Geht China in eine Rezession, haben wir viel Gas, auch LNG-Gas. Erholt sich die Wirtschaft in China, werden die Preise hochgehen. Gas ist nicht unendlich vorhanden, man merkt in den Preisen jede Zuckung. Ich gehe davon aus, dass die 60 bis 80 Euro, die wir zuletzt gesehen haben, das neue Normal sind. Aber das sind immer noch stolze 100 bis 120 Euro pro Megawattstunde oder zehn bis zwölf Cent pro Kilowattstunde für den Kunden.

Zu befürchten waren eine ganze Zeit lang noch höhere Preise. Sie waren im Herbst selbst Mitglied der Kommission, die Vorschläge für staatliche Hilfen erarbeitet hat. War die Entscheidung zu voreilig, mit staatlichen Subvention in den Markt einzugreifen?