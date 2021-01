Streit um Steine : Spielverderber Lego

Der dänische Spielwarenhersteller Lego sorgt abermals mit Abmahnungen für Aufregung in der Spielbausteine-Community. Betroffen sind diesmal der Flörsheimer Händler Bluebrixx und ein Importeur chinesischer Produkte aus Paderborn. In den Minifiguren anderer Hersteller, deren Sets die Kleinhändler verkaufen, sieht Lego seine 3D-Markenrechte verletzt.

Für Aufsehen sorgte bereits Anfang 2019 ein Bescheid, den Lego, vertreten durch die Frankfurter Wirtschaftskanzlei Hogan Lowells, an den „Held der Steine“ versenden ließ, den in Frankfurt-Sachsenhausen ansässigen Fachhändler und Youtuber Thomas Panke. In dem damaligen Logo des Ladenbetreibers – einem angedeuteten Quadrat mit drei Noppen - sah das Unternehmen seine Mitte der neunziger Jahre eingetragenen Markenrechte am Noppenstein verletzt. Das technische Patent auf den Spielbaustein war schon vor mehr als 40 Jahren ausgelaufen.

Panke, der bis dahin ausschließlich Lego-Sets verkaufte, hatte daraufhin über die Video-Plattform Youtube das Ende der Zusammenarbeit mit Lego verkündet. Inzwischen verkauft er die Spielesets anderer Hersteller. Knapp zwei Millionen Zuschauer haben dieses Video bis heute gesehen. Ebenfalls über Youtube sprang der Kölner Medienrechtsanwalt Christian Solmecke Panke zur Seite.

Durch Verweis auf Entscheide des Bundespatentgerichts, des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs legte er dar, dass die Form des klassischen Legosteins seiner Funktion geschuldet sei. Die Urteile haben deutlich gemacht: Auf technische Lösungen, die ein gewisses Design bedingen, kann es kein dauerhaftes Schutzrecht geben. Für Lego ging die Aktion nach hinten los: Als Folge der öffentlichen Kritik durch Panke – der in seinen wöchentlichen Videos die dänischen Modelle regelmäßig ausführlich und detailliert kritisiert – wurde Lego von einem Shitstorm überflutet. Zwar lenkten die Dänen später ein, doch da hatte Panke seinen Strategiewechsel schon vollzogen.

„Jetzt will Lego alle Noppensteinfiguren verbieten“

Diesmal ist Bluebrixx betroffen, ein im Main-Taunus-Kreis ansässiges Unternehmen, das aus zugekauften Steinen eigene Sets kreiert und bauen lässt sowie fremde Marken vertreibt. Ebenfalls angeschrieben wurde Thorsten Klahold, der in Paderborn ein Geschäft für Noppensteine betreibt. Gemeinsam mit dem „Held der Steine“ aus Frankfurt haben sie, dass sie Sets alternativer Spielsteine-Hersteller verkaufen, etwa von Qman, Linoos und Cogo aus China, auf die es Lego diesmal offenbar abgesehen hat.

Im Gespräch erklärt Klaus Kiunke, Geschäftsführer von Bluebrixx, Noppenstein-Hersteller sowohl aus China als auch aus Polen hätten in der Vergangenheit Spielsets verkauft, die Kopien der Lego-Minifiguren enthalten hätten. Dies war laut Kiunke auch lange Zeit kein Problem, weil das technische Patent abgelaufen war und der 3D-Schutz nicht auf allen Kontinenten gilt. Auf die europäische und nordamerikanische Rechtslage hätten diese Hersteller sich aber mittlerweile eingestellt. „Jetzt will Lego alle Noppensteinfiguren verbieten“, sagte Kiunke.

Nach Ansicht des Flörsheimers ist das Design der Lego-Minifiguren nahezu ausschließlich technisch bedingt - das sehen auch der Frankfurter Panke und der Paderborner Klahold so. Dass Lego in den Minifiguren anderer Hersteller die eigene Figur wiedererkenne, sei eben der Technik geschuldet, argumentiert Kiunke. Lego und Bluebrixx streiten deshalb nun darüber, welche anderen Figuren ebenfalls aus den Sets herausgenommen werden müssen. Der Streitwert liegt laut Kiunke bei mehreren hunderttausend Euro.

Verlierer sind die Verbraucher

Das Hauptsacheverfahren sei für das erste Quartal 2021 angesetzt. Das Gericht wird darüber befinden, von welchem Ähnlichkeitsgrad an das 3D-Schutzrecht auf die Lego-Minifigur und die Figuren der Lego-Friends-Serie verletzt wird. Zudem habe Bluebrixx beim Europäischen Patentamt beantragt, Legos 3D-Patent auf die Minifigur zu löschen. Dem habe Lego widersprochen. Hier stehe noch eine Entscheidung aus, sagt Kiunke.

An Aktualität gewonnen hat der Streit um die Minifiguren, weil der Paderborner Spielsethändler Thomas Klahold Mitte Dezember von Legos Rechtsanwälten abgemahnt wurde. Würde er die beigelegte Unterlassungserklärung unterzeichnen, so Klahold, bedeutete dies de facto ein Verkaufsverbot für die Produkte von Qman. Schließlich sei er der exklusive Importeur für die Produkte des Herstellers. Im Hintergrund laufe zudem ein Löschantrag, den Lego gegen die Minifigur von Qman beim europäischen Patentamt eingereicht habe. Die Entscheidung stehe aber noch aus, so Klahold.

Dass Lego in dem Patentstreit erfolglos sein wird, davon ist der Frankfurter „Held der Steine“ Thomas Panke überzeugt. Er selbst wurde nicht abgemahnt, weil er weder Importeur sei noch Online-Handel betreibe. Ohnehin seien die Geschäfte derzeit geschlossen. Deshalb habe Lego bei ihm keine Probekäufe machen können. „Lego hat große Angst vor der Konkurrenz“, sagt Panke. Das dänische Unternehmen wolle sich mit den Abmahnungen die eigene Monopolstellung sichern. Strategisch sei das klug, denn jetzt würden wahrscheinlich die großen Ketten keine chinesischen Produkte verkaufen, um Rechtsstreitigkeiten mit Lego aus dem Weg zu gehen, vermutet Panke. Verlieren, warnt er, würden durch dieses Vorgehen aber die kleinen Händler - und die Verbraucher.