Stellantis-Chef de Bourmont : „Wir wollen mit Opel unter die ersten Drei kommen“

Aktualisiert am

Für den Stellantis-Konzern ist Opel die wichtigste Marke in Deutschland. Deutschlandchef Amaury de Bourmont erklärt, was er für die Autos mit dem Blitz plant – und welche Rolle die DS-Modelle spielen.

War die wachstumsstärkste Volumenmarke in Deutschland: Opel Bild: Lucas Bäuml

Seit zehn Monaten verantwortet der Franzose Amaury de Bourmont das Deutschlandgeschäft sämtlicher Marken des Stellantis-Konzerns, der vor einem Jahr aus der Fusion von PSA (Opel, Peugeot, Citroën, DS) und Fiat Chrysler (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia) hervorgegangen ist. Der 56 Jahre alte Vertriebsmanager war einst mehrere Jahre Leiter der PSA-Niederlassungen in Mannheim und Saarbrücken, daher spricht er fließend Deutsch. 2012 stieg er zum ­Vertriebsdirektor Europa für die Marke Peugeot auf, von 2015 an war er dann Geschäftsführer für Citroën und DS in Frankreich. 2020 wurde er zum Deutschlandchef von PSA befördert, nach der Fusion übernahm er auch die Vertriebsverantwortung für Marken des früheren Fiat-Konzerns. Er ist nun Europa-Chef Maxime Picat unterstellt, der wie Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz dem Gesamtvorstand von ­Stellantis angehört.

Herr de Bourmont, das erste Jahr liegt auch in Deutschland hinter der Opel-Mutter Stellantis. Wie zufrieden sind Sie als Chef von Stellantis Deutschland mit den Neuwagenverkäufen dieses Jahr?