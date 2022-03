Steigende Energiepreise : „Eine Verdopplung hätten wir auch ohne den Krieg erlebt“

Weitere Geschäftsaufgaben von Energieunternehmen, aber wieder stabilere, wenn auch hohe Preise für Strom und Gas – das sieht Björn Vortisch, Geschäftsführer der Enexion Group aus Schwalbach am Taunus, in den nächsten Monaten kommen. Sein Unternehmen bietet seit mehr als zwanzig Jahren Energiemanagement für große und mittelständische Unternehmen an, Enexion beschafft für sie Strom und Gas an den internationalen Märkten, wickelt Anträge für Subventionen und die komplizierten Rechtsverfahren auf dem deutschen Energiemarkt ab. Unternehmen wie Porsche, Lindt und große Frankfurter Rechenzentren nutzen den Service, entsprechend gut ist der Überblick über den Energiemarkt.

Der scheint seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine endgültig verrückt zu spielen, seitdem schwankten auf den Großmärkten die Preise für Strom und Gas an nur einem Tag um bis zu 200 Euro je Megawattstunde – und selbst in den preiswerteren Momenten lagen sie ungewohnt hoch. Was Privatleute und Unternehmer ängstigt, kann Vortisch nicht aus der Ruhe bringen.

Gasembargo hätte massive Folgen

Die Unternehmen, für die Enexion tätig ist, seien weitgehend unabhängig von den Tagespreisen an den Strombörsen, dem sogenannten Spotmarkt, weil für sie die benötigten Strommengen langfristig zu vorab festgelegten Preisen beschafft würden. Diese Tarife gelten auch dann noch, wenn Kunden, die später kommen, schon weitaus mehr zahlen müssen. „Wir planen immer mit Risiken und diversifizieren sie, wir kaufen die Energiemengen für unsere Kunden nicht nur von einem Großhändler und nicht alles an einem bestimmten Zeitpunkt“, erklärt Vortisch. Dieses Vorgehen bewirke nicht, dass Enexion die Energie immer zu den niedrigsten Preisen beschaffen kann, in der Summe aber sei der Einkauf günstiger und vor extremen Schwankungen geschützt, kurze Preissenkungen würden schnell genutzt. „Zumindest Teilmengen haben wir für unsere Kunden schon bis ins Jahr 2026 gesichert“, sagt Vortisch.

Auch in den vergangenen Wochen, als die Märkte wilde Preissprünge machten, Politiker erneuerbare Energien zu Freiheitsenergien adelten und viele durchzurechnen versuchten, ob und wann die Bundesrepublik auf Öl und Gas aus Russland verzichten könne, haben die Enexion-Einkäufer für ihre Kunden langfristige Lieferverträge auf den Großmärkten abgeschlossen. Laut Vortisch zu wieder günstigeren Preisen. Trotz der massiven Störungen glaube an den Energiebörsen kaum jemand, dass die aktuelle Krise zur langjährigen Hochpreisphase werde, sagt Vortisch. „In der Vergangenheit haben wir schon genügend Krisen und Kriege gesehen, die auf diese Weise auf die Großmärkte wirkten“, sagt Vortisch. Länger als einige Wochen oder Monate habe der Furor bislang aber noch nie angehalten.

Wobei das für die aktuelle Lage gelte, in der den Teilnehmern weiterhin alle Marktinstrumente zur Verfügung stehen. Eine völlig andere Situation wäre eine sogenannte Gasmangellage, die entstehen könnte, falls Deutschland sich für einen Importstopp von russischem Gas entscheiden würde. Dann würde der Staat entscheiden, wer mit welchen Mengen versorgt werden kann, auf die zuvor geschlossenen Lieferverträge könnte sich die Wirtschaft nicht mehr berufen. Ganz ausschließen möchte Vortisch einen solchen Schritt nicht und rät Industriekunden, die regulatorische Diskussion zu verfolgen und sich frühzeitig an ihre Netzbetreiber zu wenden.

Für einige könnten die hohen Preise das Aus bedeuten

Doch auch wenn es so weit nicht kommt und sich die Märkte beruhigen, wie es der Energiemanager erwartet, für einige könnte die Zeit bis dahin zu lang sein. Unternehmen, die Strom oder Gas zu Tagespreisen einkaufen müssen, hätten nur die Wahl: „Zahlen oder schließen.“ In energieintensiven Branchen wie der Aluminiumherstellung seien Unternehmen diesen Schritt schon gegangen. Ihr Geschäft rechnet sich aktuell nicht mehr.

Nach Vortischs Einschätzung sind es vor allem mittelständische Betriebe, deren Wirtschaftspläne mit der Welt aus den Fugen geraten sind. Sie seien nicht groß genug, um eigene Abteilungen für das Energiemanagement zu unterhalten. Er sieht aber noch eine weitere Gruppe, in der nicht alle die hohen Preise verkraften können: Energieversorger. Mehr als vierzig Strom- und Gasversorger haben 2021 schon ihren Betrieb einstellen müssen. Der Experte ist überzeugt. „Es werden weiterhin Händler aller Couleur und Größe pleitegehen.“ Wobei die Verteuerung auf den Rohstoffmärkten für die Experten von Enexion schon lange zu erwarten war. „Eine Verdopplung der Energiepreise hätten wir auch ohne den Krieg in der Ukraine erlebt“, ist sich Vortisch sicher.