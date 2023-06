Aktualisiert am

An einer Gesamtschule im hessischen Kelkheim entstehen immer wieder Start-ups, die am Markt bestehen können. Die Jungunternehmer machen nebenher ihr Abitur. Wie geht das?

Schüler und Unternehmer: Dennis Rodin, Winona Best (oben), Larissa Dierl und Ben Herrigt haben ein Kartenspiel mit Lerninhalten entwickelt. Bild: Michael Braunschädel

Präzise zieht der 3-D-Drucker seine Bahnen. Schicht um Schicht trägt er das Material aus Maisfaser auf, bis schließlich 24 makellose „AnDI“ zum Vorschein kommen – analoge Bleistiftminenaufsätze für digitale iPad-Stifte. Mit ihrer Hilfe werden die nur auf dem Tablet funktionierenden Stifte auf der Rückseite mit einem Aufsatz ausgerüstet, mit dem sich auch auf Papier schreiben lässt. Das ist die Geschäftsidee von „Stilo­lab“. Fünfeinhalb Stunden benötigt das Start-up mit einem Drucker für diese Stückzahl, sagt Produktionsleiter Benedikt Fioriolli. „Ich tausche die fertige Reihe immer gleich aus, wenn ich von der Schule nach Hause komme.“ Danach setzt er sich an die Hausaufgaben.

Das gesamte Team von Stilolab besteht aus Schülern. Sie alle gehen in die elfte Klasse der Eichendorffschule in Kelkheim. Anfang des Schuljahres haben sie ihr Unternehmen gegründet – hauptsächlich arbeiten die 22 Jungunternehmer derzeit nämlich noch an einem erfolgreichen Schulabschluss.