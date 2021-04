Einfach liefern lassen : Superschnelle Supermärkte

Start-ups wie Gorillas und Flink eröffnen im Eiltempo Depots in der Stadt, um von dort Lebensmittel in zehn Minuten nach Hause zu bringen. Woher sie ihre Produkte beziehen möchten sie nicht verraten.

Sieben Minuten! So schnell ging es, bis bei der Kollegin im Frankfurter Nordend die Papiertüte mit der Bestellung – eine Walnuss-Ahorn-Schnecke von der Bäckerei „Zeit für Brot“ und ein Zwanziger-Pack Corona-Schnelltests – vor der Haustür stand. „Ein skurriler Moment, aber irgendwie auch praktisch“, stellte sie fest. Man möge nur an die eine Zutat, die fürs Kochen noch fehlt, denken – oder akute Essensgelüste.

Gorillas erfüllte in diesem Fall die Wünsche. So heißt das Start-up des umtriebigen, in der Türkei geborenen Jungunternehmers Kagan Sümer, der bereits in rund 20 Städten in Deutschland liefern lässt und – gerade gab es 244 Millionen Euro frisches Investorengeld – nahezu im Wochentakt neue Lebensmitteldepots einrichtet. Dort füllen sogenannte Picker die Warenkörbe und schicken sie anschließend per Radkurier auf die Reise.