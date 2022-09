Start-up Nippli aus Bad Vilbel : Mit Nippelcovern in die „Höhle der Löwen“

Am Ende war es eine Luxusentscheidung, leicht dürfte sie für Miriam Weilmünster trotzdem nicht gewesen sein. Die 22 Jahre alte Frau aus Bad Vilbel hat sich mit den von ihr entwickelten Brustwarzenabdeckungen, sogenannten Nippelcovern, in die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ gewagt und stand am Montagabend vor der Herausforderung, ihr Produkt bei den fünf prominenten Investoren zu bewerben. Ihr Ziel: für ein Fünftel der Firmenanteile ein Investment von 90.000 Euro einzuwerben. Und siehe da: Alle fünf Investoren machten ihr ein Angebot, sie entschied sich für Geschäftsmann Carsten Maschmeyer, der damit warb, die Inhaber der Drogerieketten dm und Rossmann persönlich zu kennen – und in ebenjene Läden will Miriam Weilmünster mit ihren Silicon-Abdeckungen für Brustwarzen hinein.

Daniel Schleidt Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung.



Miriam Weilmünster hat nach dem Fachabitur die Schule verlassen, um zu gründen. Sie bot Stylingkurse an, eröffnete einen Onlineshop für Beautyprodukte und steht nun vor ihrem vielleicht größten Projekt: Sie möchte mit ihren Silicon-Abdeckungen für Brustwarzen, di sie unter der Marke „Nippli“ anbietet, ein Millionengeschäft aufbauen, sagt sie.