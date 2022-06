Start-up aus Wiesbaden : Spültabs klein wie Kopfschmerztabletten

Wenn man im Drogeriemarkt vor langen Regalen mit Waschmitteln und Spül­maschinentabs steht, glaubt man nicht, dass diese Alltagsprodukte noch einmal neu erfunden werden müssen: Es gibt sie in allen Variationen, in Pulverform, als Konzentrat, flüssig in Flaschen, als Tabs oder Pods, von einigen Marken auch mit Ökolabel. Katrin Steinbach hat den Versuch trotzdem un­ternommen, das Rad neu zu erfinden und mit den großen Konzernen in Wettbewerb zu treten. Nicht, weil sie den Markt nicht kennt, sondern gerade deswegen. Die 44 Jahre alte Di­plom-In­genieurin aus Wiesbaden arbeitet seit 17 Jahren in der Kosmetikindustrie, wo sie als Nachhaltigkeitsbeauftragte unter anderem auch für die Entwicklung unbedenklicher Kosmetikprodukte zu­ständig ist. So verwundert es nicht, dass im Onlineshop ihres eigenen Unternehmens „As Easy As That“ um klima­­neutrale Kosmetik und Waschmittel geht.

Entwickelt hat sie die Idee zu nachhaltigen Produkten und einem eigenen Unternehmen während der Corona-Pandemie, vor einem Jahr ging sie mit ihrem Shop online. Dort gibt es bislang ein Vollwaschmittel, die „kleinsten Spül­tabs der Welt“, eine Gesichtscreme und eine Bodylotion. Ein Feinwaschmittel soll in den nächsten Wochen dazukommen. Alle Produkte sind klimaneu­tral, vegan und ohne Tierversuche hergestellt. Die Liste der Inhaltsstoffe ist transparent einsehbar, sie stammen zu 90 Prozent aus Europa, produziert wird in Deutschland, die Hautpflege kommt gar aus einem Partner-Labor in Frankfurt. Statt mit exotischen Schönheitsversprechen kommen die Cremes etwa mit schlichten Wirkstoffen aus Apfelfasern vom Bodensee und steirischem Kürbis aus Österreich aus. Apfelwasser aus Polen, das sonst in der Kanalisation landet, ist ebenso Bestandteil. Dabei sind einige der Inhaltsstoffe, wie etwa Squalane, auch in hochpreisigen Luxuscremes enthalten.

Die Spültabs sind das bislang am stärksten nachgefragte Produkt in ihrem Angebot. Mit einem Zentimeter Durchmesser sind sie klein wie eine Kopfschmerztablette und kommen ganz ohne Folie aus. „Sie sind durch ihre viel geringere Größe so auch beim Transport stabil und zerbröseln nicht.“ Warum tra­ditionelle Anbieter ihre Tabs unbedingt blau und rot einfärben müssen, leuchtet der Ingenieurin nicht ein. „Das gibt höchstens Schlieren in der Spülmaschine, denn zum Reinigen braucht man keinen Farbstoff.“ Die Vorratshaltung und Lagerung der wesentlich kleineren Produkte ist neben den Umweltaspekten der fehlenden Füllstoffe ein weiterer Vorteil. Rund 10 Cent kostet einmal spülen.

„Als ältere Gründerin falle ich durch alle Raster"

Katrin Steinbach sieht einen wachsenden Markt für ihr Angebot, da aufgeklärte Kunden immer stärker nachhaltige Produkte nachfragten. Unnötige Füllstoffe blähten die herkömmlichen Waschmittel nur künstlich auf und gelangten dann ins Abwasser. „Die Großunternehmen wissen auch, dass sie etwas ändern müssen“, sagt Steinbach. Sie glaubt, dass sich Marktanteile verschieben werden und im­mer mehr nachhaltige Produkte, die heute noch als Nischenprodukte gelten, den Markt erobern. Schrumpfende Ressourcen, unzuverlässige Lieferketten, das alles zwinge Betriebe zum Umdenken.

Bisher fährt sie noch zweigleisig, ar­beitet angestellt drei Tage die Woche und widmet den Rest ihrer Zeit als Mutter von zwei Kindern dem eigenen Un­ternehmen. Finanzielle Unterstützung und Förderung, wie viele andere junge Start-ups, hat sie nicht bekommen. „Als ältere Gründerin falle ich durch alle Raster“, sagt sie. Die meisten Gründerwettbewerbe haben eine Altersgrenze bis 35 Jahre oder enden fünf Jahre nach dem Studium.

Sie aber hat durch ihre lange Berufs­tätigkeit als Spezialistin sehr viel Erfahrung und Know-how, wie sie sagt. „Ich bin glücklich, dass mir mein Arbeitgeber freie Hand lässt.“ Das Konzept für ihre Produkte hatte sie schon länger, das coronabedingte Homeoffice und die Frage, wie es danach weitergehe, haben ihr den Anstoß zur Umsetzung gegeben. Als Vertriebskanal setzt sie derzeit auf ihren Webshop, im stationären Handel nämlich kann man ihre nachhaltigen Produkte noch nicht kaufen. Reformhäuser und Unverpackt-Läden sollen aber irgendwann dazukommen.