Start-Up aus Darmstadt : Kalte Tresore für den Impfstoff

Man kennt das aus dem Alltag: Manches Lebensmittel muss im Kühlbehälter nach Hause transportiert werden. Denn werden Eis und Lachsfilet zu warm, sind sie schnell verdorben. Mit den aktuellen Corona-Impfstoffen verhält es sich ähnlich. Dass bei deren Transport eine normale Haushalts-Kühlbox nicht reicht, hat man in Oberfranken schmerzlich erfahren. Dort mussten am Anfang der Impfkampagne zahlreiche Dosen des ohnehin knappen Biontech-Impfstoffs vernichtet werden, weil sie auf den letzten Metern nicht ausreichend gekühlt worden waren.

Dabei hätte es anders laufen können – etwa mit einem Produkt aus Hessen. Das Darmstädter Start-up Tec4med produziert Behälter, die Medikamente, Impfseren und andere temperaturempfindliche Güter sogar mehrere Tage konstant gefroren halten können. Geeignet sind sie auch für den kälteliebenden Covid-19-Impfstoff von Biontech. Tec4med hat dafür eine Kiste namens „Nelum-Box“ entwickelt, die speziell für „die letzte Meile“, die der Stoff zum Impfort zurücklegen muss, gedacht ist. „Das Besondere ist: Jeder kann sie unkompliziert bedienen“, sagt Nico Höler, Geschäftsführer von Tec4med.

Es genüge ein Knopfdruck. „Dann piepst es, und die Box sagt einem, was zu tun ist, auch wenn man kein Experte für Kühltransporte ist.“ Das erleichtere die Verwendung etwa für die Mitarbeiter der mobilen Impfteams. Ausgestattet mit 48-Stunden-Akkus, kann die Box zudem mit Hilfe von Software und Sensoren permanent überwacht werden. Dokumentiert wird nicht nur der Standort, sondern auch, wer sie wann geöffnet hat oder ob die Kühlkette funktioniert.

Anfragen mit mit siebenstelligem Auftragsvolumen

In den vergangenen Wochen habe Tec4med Anfragen aus Landkreisen in Deutschland und mehreren europäischen Ländern mit siebenstelligem Auftragsvolumen erhalten, berichtet Höler. Sogar die Weltgesundheitsorganisation WHO zeige sich interessiert an der Darmstädter Technik. Eine Partnerfirma hatte den Kontakt hergestellt.

Das 2017 von Höler und zwei Studienfreunden gegründete Unternehmen Tec4med widmete sich bereits dem Transport empfindlichen Kühlguts, als die Welt vom Sars-CoV-2-Virus noch nichts wusste. Mitgründer Martin Voigt hatte zu Studienzeiten als Kurier gejobbt und unter anderem Doping-Proben von Sportveranstaltungen zu Laboren transportiert. Dabei war ihm aufgefallen, dass der Transport in Einmal-Boxen nicht nur viel Müll produziert, sondern auch heikel war, sobald der Zeitplan durcheinandergeriet und der Inhalt warm zu werden drohte. Also entwickelte er in der Garage einen Kühlkisten-Prototyp.

Daraus entstand Tec4med, inzwischen hat das Unternehmen ein Dutzend Mitarbeiter. In der Logistik-Branche kamen die Kisten aus Darmstadt gut an, doch dann kam das Virus. „Uns sind Aufträge im sechsstelligen Bereich weggebrochen“, sagt Höler. Die Gründer nutzten die unfreiwillig gewonnene Zeit für Weiterentwicklungen. „Wir konnten uns denken, in welchem Temperaturbereich die Impfstoffe, an denen geforscht wurde, später transportiert werden müssen.“ Also entwickelten die Darmstädter zusammen mit Partnern ihr Mehrweg-Boxensystem plus Online-Überwachung weiter. Mehrere Boxentypen hält Tec4med nun vor: Neben der Nelum-Box für „die letzte Meile“ zwei sogenannte Passiv-Boxen, die ihren Inhalt mit Trockeneis bei bis zu minus 80 Grad Celsius für 120 Stunden kalt halten können.

Gefertigt werden die Boxen von einem Unternehmen nahe Darmstadt, Endmontage und Funktionstests übernimmt Tec4med am Unternehmensstandort in der Darmstädter Siedlung Tann selbst. Die Behälter werden verkauft oder vermietet. Die Nelum-Box etwa kostet 250 Euro Miete pro Monat, für die Nutzung der Überwachungssoftware wird eine zusätzliche, geringere Gebühr fällig. Der Kaufpreis liegt bei 3500 Euro, je nach Einsatz halte eine Box mindestens fünf, mitunter zehn Jahre, versichert Höler.

Die Nachfrage ist weltweit gestiegen

Derzeit habe das Start-up mehrere hundert Behälter vorrätig, bald werde es eine vierstellige Anzahl sein. Die Produktion laufe auf Hochtouren, die Nachfrage sei nicht nur bei Tec4med, sondern weltweit gestiegen. Das gelte auch für Komponenten wie etwa die Elektronik. Wenn Interessenten sich zu spät um deren Bestellung gekümmert hätten, komme es nun mitunter zu Wartezeiten.

„Und dann passiert so etwas wie in Bayern, dass aus Mangel an Alternativen zu Campingkühltaschen gegriffen wird“, vermutet Höler. Im hessischen Main-Taunus-Kreis dagegen dürfte es nicht so weit kommen: Dort werden Corona-Impfstoffe künftig in Nelum-Boxen von Tec4med zu den Impflingen gebracht. In der vergangenen Woche ging in Darmstadt die entsprechende Bestellung ein.