Sporthandel in Corona-Zeiten : Bälle als Ladenhüter

Wer schon immer gern im Freien Sport getrieben hat, ist damit schon seit dem Frühjahr nicht mehr allein. In Parks und auf beliebten Wegen in Wald und Flur wird es bisweilen eng, wenn sich Jogger, Radfahrer, Spaziergänger und flotte Nordic Walker begegnen. Eine Anhängerin des kräftigen Stockeinsatzes rieb sich kürzlich verdutzt die Augen, als sie in der Filiale von McTrek in Eschborn nach neuen Stöcken suchte. Eine Auswahl war praktisch nicht mehr vorhanden: Es gab genau noch ein Paar Walking-Stöcke – glücklicherweise in passender Länge. Georg Norkowski, Bereichsleiter für Intersport Voswinkel und Leiter der Filiale im Main-Taunus-Zentrum, bestätigt den überall zu beobachtenden Trend: Corona bringt die Menschen kräftig auf Trab und in die Sportklamotten. „Lauftextilien und Laufschuhe, Outdoorkleidung und Wanderausrüstung werden sehr stark nachgefragt“, sagt er. Gestern gab es wohl auch deshalb noch einmal einen regelrechten Run auf die Läden.

Selbst die eigentlich längst nicht mehr trendigen Inlineskates habe er in den vergangenen Wochen wieder sehr gut verkauft, berichtet Norkowski. Jetzt wieder schließen zu müssen ist dennoch hart. Auch wenn angesichts der Reisebeschränkungen kaum Hoffnung bestand, in den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien noch viele Wintersportartikel verkaufen zu können. Ski und die passenden Schuhe bilden ein überfülltes trauriges Spalier an der Wand. „Wir haben zurzeit das beste Ski-Material und -Sortiment seit wir die Filiale im Herbst 2014 von Sport Fink übernommen haben, aber niemand kauft es“, bedauert der Filialleiter.