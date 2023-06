Frau Göppner, es ist Juni, alle freuen sich, dass die Sonne scheint. Gehen Sie noch ohne Sonnenschutz aus dem Haus?

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Nein. Ich habe viel zu viele Tumore in meinem Berufsleben gesehen. Ich bin ein Fan von Sonnencreme.

Nach den Zahlen, die das Statistische Bundesamt kürzlich veröffentlicht hat, nimmt keine Tumorart so stark zu wie der bösartige schwarze Hautkrebs. Wie ist die Situation am Hautkrebszentrum der Universität Gießen?

Gerade wir Hautärzte sehen nahezu täglich die weiterhin deutliche Zunahme an weißem und schwarzem Hautkrebs. Das Hautkrebs-Screening, das seit 2008 in der Vorsorge etabliert ist, zeigt nach den Daten des Robert-Koch-Instituts bei stabiler Sterberate jedoch Wirkung, das heißt: Im Trend nehmen die Hautkrebserkrankungen weiterhin zu, allerdings erfassen wir die Tumore anteilig früher in einem Anfangsstadium, in dem der Krebs noch heilbar ist. Das ist die gute Nachricht.