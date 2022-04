Hygiene in der Küche : Wie Lebensmittel am besten vor Keimen geschützt werden

Die schlechte Nachricht gleich zuerst: Lebensmittelkeime sind weit verbreitet. Bakterien wie Listerien etwa, mit denen, wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, Gurkenscheiben aus einem südhessischen Gemüseverarbeitungsbetrieb belastet gewesen sein sollen, kommen nach Information der Verbraucherzentrale Hessen überall in der Umwelt vor, in der Erde und auf Pflanzen, im Kompost und in Abwässern. Im Listerien-Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Kim Maurus Volontärin. Folgen Ich folge

Die gute Nachricht lautet: Gesunden Menschen können die Keime in der Regel nichts anhaben. Und: Nahezu alle Keime sind sehr sensibel. Damit sie gedeihen können, brauchen sie eine bestimmte Umgebungstemperatur und entsprechende Lagerbedingungen. Ohne große Mühe kann jeder den Keimen das Überleben schwer machen.