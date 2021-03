Aus Wohnung ausgesperrt : So vermeiden Sie böse Überraschungen mit dem Schlüsseldienst

Eine kurze Nacht und Hektik am Morgen, schon ist es passiert. Schnell wollte man noch den Müll hinunterbringen, doch dann schnappt die Wohnungstür ins Schloss, und der Schlüssel hängt drinnen am Haken. Mit Glück sind die Nachbarn noch nicht bei der Arbeit, die einen Ersatzschlüssel haben. Ansonsten kann jetzt nur noch der Schlüsseldienst helfen.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Adressen findet man leicht im Internet oder bei der Telefonauskunft, mitunter kleben auch Zettel mit Anbietern an der Pinnwand im Hausflur oder direkt an der Haustür. Doch nach der Erfahrung von Verbraucherschützern erwischt der Ausgesperrte auf diesem Weg schnell die schwarzen Schafe der Branche – solche Helfer, die die Not ihrer Kunden dreist ausnutzen und astronomische Summen von einigen hundert Euro und mehr für eine Arbeit verlangen, die oft in wenigen Minuten erledigt ist. Vor allem am Abend und am Wochenende, wenn auch seriöse Unternehmen verständlicherweise höhere Preise berechnen.