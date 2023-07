Fünf Arbeitstage heißt es noch durchhalten, dann dürfen auch in Hessen Familien mit schulpflichtigen Kindern in den Urlaub aufbrechen und die Füße hochlegen. Viele wünschen sich vermutlich, es wäre schon so weit, denn das Ende trägt bekanntlich die Last. Nicht nur im Büro, auch zu Hause muss noch so manche Aufgabe erledigt werden. Sind die kurzen Hosen sauber? Passt der Bikini noch?

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Darüber hinaus muss die Familie Vorsorge für das Haus treffen, jemanden finden, der die Blumen gießt, den Briefkasten leert, im Idealfall morgens die Rollläden hochzieht und abends wieder herunterlässt – es sei denn, die Familie wohnt bereits in einem modernen Haus, in dem solche Arbeiten automatisiert über smarte Technik gesteuert werden, via App ist das inzwischen sogar aus der Ferne möglich.