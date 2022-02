Finanzspritze von 13 Millionen : Snoop Dogg investiert in hessisches Cannabis-Start-up

Das hessische Start-up Cansativa will künftig Genusscannabis vertreiben. Bisher hat das Unternehmen das Großhandels-Monopol für medizinisches Marihuana aus Deutschland. Nun investiert auch Snoop Dogg in das Unternehmen.

Das bisher als Großhändler für medizinisches Cannabis tätige Start-up Cansativa will künftig im großen Umfang Genusscannabis vertreiben. Für die Wachstumspläne hat das Unternehmen mit Sitz in Mörfelden-Walldorf nun von drei Investoren aus Amerika und München insgesamt 13 Millionen Euro als Finanzspritze erhalten. „Wir möchten Wegbereiter der Legalisierung und das operative Rückgrat der gesamten Cannabisindustrie werden“, sagte Benedikt Sons, der mit seinem Bruder Jakob das Unternehmen gegründet hat.

Noch ist der Vertrieb und Konsum von Marihuana in Deutschland nur für medizinische Zwecke und auf ärztliches Rezept erlaubt. Die neue Bundesregierung hat jedoch im Koalitionsvertrag angekündigt, die „kontrollierte Abgabe von ­Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Ein genauer Zeitpunkt sowie die konkreten Regeln stehen aber noch nicht fest. Legal sind Erwerb und Konsum des Rauschmittels bereits in Kanada, Uruguay und seit wenigen Wochen in Malta.

Die Sons-Brüder hatten mit Cansativa als Erste in Deutschland auf den Import und Vertrieb von medizinischem Cannabis gesetzt, nachdem dieses 2017 vom Bundestag dafür legalisiert und reguliert worden war. 2020 sicherte sich das Unternehmen vom Bund das Großhandelsmonopol für in Deutschland angebautes Cannabis. Bei Cansativa treffen seitdem alle Bestellungen für deutsche Marihuanablüten ein und werden an die Apotheken ausgeliefert, pro Jahr dürfen 2,6 Tonnen in Deutschland angebaut und vertrieben werden. Sie werden Patienten verschrieben, die etwa unter chronischen Schmerzen oder Appetitlosigkeit nach einer Krebstherapie leiden.

Zahl der Beschäftigten wird von 20 auf 50 erhöht

Die Nachfrage nach medizinischem Cannabis steigt, 2021 dürften zwischen 12,5 und 15 Tonnen über Apotheken ausgehändigt worden sein, zu Preisen zwischen zehn und zwanzig Euro je Gramm, je nach Produktform und Qualität.

„Der Markt für Medizinalcannabis war für uns auch eine Testumgebung“, sagt Jakob Sons. Ob das Unternehmen in Zukunft nicht nur Apotheken, sondern auch lizenzierte Verkaufsstellen beliefern werde, mache kaum einen Unterschied. Die Zahl der Beschäftigten werde in den nächsten Monaten von derzeit 20 auf 50 Mitarbeiter erhöht, bis Ende des Jahres könnten 50 weitere dazukommen. Zusätzlich zum Standort in Mörfelden hat Cansativa darum Büros im Frankfurter Westend bezogen.

Die jetzige Finanzspritze von 13 Millionen Euro ist die bisher größte Summe, die das Start-up bei Investoren einsammeln konnte. Größter Geldgeber ist Casa Verde Capital, ein amerikanischer Investmentfonds des Musikers Snoop Dogg, der sich auf den Cannabismarkt spezialisiert und sich bereits am Berliner Pharmaproduzenten Sanity Group beteiligt hat, der in Frankfurt eine Produktionsanlage betreibt.

Bisher hat sich der Umsatz jährlich verdoppelt

Weitere Investoren sind der Risikokapital-Fonds Argonautic Ventures und das Münchner Family Office Alluti des Unternehmers Bert Bleicher (Hoffmann Werk­zeuge). Die dem Investment zugrunde liegende Unternehmensbewertung teilte Cansativa nicht mit. Der Jahresumsatz mit Medizinalcannabis sei nach eigenen An­gaben im vergangenen Jahr achtstellig gewesen und habe sich bisher von Jahr zu Jahr verdoppelt. „Wir können das in den nächsten zwei bis drei Jahren fortschreiben“, sagte Benedikt Sons. „Die große Frage ist nun, wann Genusscannabis verfügbar ist.“

Die an der Bundesregierung beteiligten Grünen gehen davon aus, dass die Legalisierung in den nächsten zwei Jahren erfolgt. Vertrieben werden soll das Rausch­mittel dann wohl über spezielle und lizenzierte Geschäfte und Abgabestellen. Dass es nur in Apotheken erhältlich sein wird, erwartet Jakob Sons nicht. „Das passt nicht zu deren Sortiment.“ In Malta werden derzeit etwa spezielle Raucherclubs eröffnet.

Von einer Legalisierung erhoffen sich Befürworter, dass Nutzer entkriminalisiert und zudem Kriminalitätsbehörden entlastet werden – 2020 gab es bundesweit fast 200 000 Verfahren gegen Konsumenten. Zudem sei legales Marihuana deutlich sicherer. Polizeivertreter dagegen warnen davor, die Droge zu verharmlosen.