Wie Strom produziert wird, ist spätestens seit dem Krieg in der Ukraine eine hoch politische Frage. Dass für den Transport der kostbaren Energie zur E-Auto-Ladestation oder der heimischen Steckdose weit mehr nötig ist als ein paar Leitungen, ist den meisten Verbrauchern dagegen nicht bewusst. Für die effiziente Verteilung des Stroms sind komplexe Schaltanlagen erforderlich. Die Nachfrage danach wächst stetig, wie der am Montag begonnene Ausbau des Siemens-Schaltanlagenwerks in Fechenheim zeigt.

Rund 120.000 Schaltanlagekreise werden hier laut Standortleiter Martin Betzmann Jahr für Jahr gebaut, mehr als 140.000 sollen es werden. Bis zum Jahresende soll dafür die bestehende Produktionshalle um einen 1200 Quadratmeter großen Anbau erweitert werden. Geplant ist außerdem ein voll automatisiertes Lager, in dem das Material für die unterschiedlichen Anlagen zusammengestellt und direkt in die jeweilige Produktionsanlage geschickt wird. Dieser „Power Tower“ getaufte Hochbau soll im Frühjahr 2024 fertig werden.

Trotz Automatisierung sollen in Fechenheim bis 2025 200 neue Arbeitsplätze entstehen, vor allem für Elektriker und Monteure. Die Zahl der Neueinstellungen werde sich sogar auf 400 belaufen, sagte Standortleiter Betzmann. Denn in den nächsten Jahren verabschiedet sich ein Teil der bisherigen Belegschaft in den Ruhestand. Aktuell arbeiten für Siemens in Fechenheim 1600 Menschen, hinzu kommen etwa 400 Beschäftigte von externen Dienstleistern.

Schaltanlagen werden mehr gebraucht als früher

Gemeinsam stellen sie ein Produkt her, das nach den Worten ihres Standortleiters „nicht sexy erscheint“ – und doch immer wichtiger wird. Das liegt nicht nur am steigenden Strombedarf für Elektroautos, Wärmepumpen und große Rechenzentren. Sondern auch daran, dass eine wachsende Zahl von Energieverbrauchern gelegentlich selbst Strom ins Netz einspeist – etwa, wenn die Solarzellen auf dem Dach im Sommer mehr abwerfen, als die Hausbewohner selbst benötigen. Die Lieferung von Strom kann nicht mehr über Einbahnstraßen erfolgen, und um Gegenverkehr zu ermöglichen, werden mehr Schaltanlagen gebraucht als früher.

Zum Umweltschutz trägt Siemens auch durch die Produktion von Anlagen bei, die ohne das Isoliergas Schwefelhexafluorid auskommen. Seit 2018 bietet das Werk alternativ Anlagen an, die mit natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft arbeiten. „Clean Air“ heißt dieses Isoliermedium, das bislang allerdings erst in etwa fünf Prozent der in Fechenheim gefertigten Schaltanlagen zum Einsatz kommt.

Mehr zum Thema 1/

Ihr Anteil wird nach Überzeugung Betzmanns steigen, allein schon deshalb, weil viele der schon seit 1971 in Frankfurt produzierten klassischen Anlagen mittlerweile seit Jahrzehnten betrieben würden und ausgetauscht werden müssten. Um den Kunden Ersatz in der gleichen Größe anbieten zu können, tüftelten die Fechenheimer so lange, bis sie die Komponenten für die neuen Clean-Air-Anlagen ins gleiche Format zwängen konnten wie die klassischen Geräte. Von außen sind die im Endzustand in unscheinbaren grauen Schränken untergebrachten Anlagen kaum zu unterscheiden – die Clean-Air-Variante bringt mit 320 Kilogramm aber rund 70 Kilo mehr auf die Waage als die traditionelle.

Hinter der Einheitsfassade stecken also ganz unterschiedliche Bauteile. Weil vermutlich noch über Jahre beide Anlagetypen nachgefragt werden, müssen die Fechenheimer bei der Produktion mehrgleisig fahren. Auch das ist ein Grund für den Ausbau.

„Dringend Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verbessern“

Die Erweiterung sei „gut für den Stadtteil Fechenheim und die Entwicklung des Frankfurter Ostens“, sagte Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). Sie erinnerte daran, dass die Stadt und Siemens eine lange Geschichte verbinde: Die 1848 errichtete Telegraphenverbindung zwischen Frankfurt und Berlin zählte zu den ersten Großprojekten des damals noch jungen Unternehmens. 1884 wurde eine von Siemens gebaute Bahnstrecke von der Alten Brücke nach Offenbach eingeweiht – es war damals die längste elektrisch betriebene Bahn der Welt. 1892 entstand die erste Siemens-Niederlassung in Frankfurt. Es sei ein Vorurteil, wenn behauptet werde, die Stadt sei kein Industriestandort, sagte Wüst.

Der bei Siemens für Elektrifizierung und Automatisierung zuständige Manager Stephan May goss allerdings Wasser in den Wein. Bei der Entscheidung für einen Ausbau der Schaltanlagenproduktion in Fechenheim hätten die „lokalen Investitionsanreize die geringste Punktzahl“ erbracht, sagte er. Die Stadt müsse dringend die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Die nächste Straßenbahnhaltestelle ist rund eineinhalb Kilometer entfernt, wer mit dem Bus kommt, läuft mindestens eine Viertelstunde zum Siemens-Werk in der Carl-Benz-Straße.

Immer wieder Rückstau durch Lastwagen

Ein Problem haben auch die Lastwagenfahrer, von denen täglich über 100 das Werk ansteuern. Weil sie ihre Ankunft auf dem Werksgelände nicht exakt planen können, kommt es auf der Carl-Benz-Straße immer wieder zum Rückstau. Siemens-Manager May sprach sich für die Schaffung von „Puffer-Stellplätzen“ in der Umgebung aus – eine Anregung, über die Wüst mit dem Unternehmen sprechen will. Mit der Sanierung der von Schlaglöchern übersäten Carl-Benz-Straße, die zum Teil dem Land gehört, wolle die Landesbehörde Hessen Mobil 2024 beginnen, sagte Wüst. Der in Stadtbesitz befindliche Abschnitt komme erst 2025 an die Reihe, weil es noch dringendere Projekte gebe. „Es fehlt an Kapazitäten für die Planung“, erklärte Wüst.

Dass Fechenheim sich im weltweiten Wettbewerb um die neuen Siemens-Produktionskapazitäten dennoch durchsetzen konnte, begründete May mit der Leistung der Kollegen vor Ort. Seit Standortleiter Betzmann vor 30 Jahren als Werkstudent hier anfing, hat sich die Produktion verfünffacht.