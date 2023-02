Hilfe aus Rhein-Main-Region : Türkische Gemeinschaft baut Luftbrücke auf

Mit Hilfe von Turkish Airlines, großen Lagerräumen und vielen Helfern soll es bald losgehen: Die türkische Community in Rhein-Main will im Erdbebengebiet helfen und nutzt, was vor der Haustür liegt – den Flughafen.