Schuldnerberatung : Raus aus den Miesen

Was heißt eigentlich „überschuldet“?

Ein Haushalt gilt als überschuldet, wenn das Einkommen über einen längeren Zeitraum nicht ausreicht, um die Lebenshaltungskosten und die laufenden Rechnungen zu begleichen. Menschen geraten damit in eine persönliche Notlage, aus der sie aus eigener Kraft nicht herauskommen. Jeder zehnte Erwachsene in Deutschland gilt als überschuldet. Zum Vergleich: Ende der Achtzigerjahre war es jeder Fünfundvierzigste.

Was sind die Ursachen?

Der Hauptgrund ist nach Angaben von Thomas Zipf, Vorstand in der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hessen und selbst seit vielen Jahren als Schuldnerberater tätig, immer noch Arbeitslosigkeit, gefolgt von Trennung und Scheidung. Auch die Gründung einer Familie und gesundheitliche Probleme können ursächlich sein. Aktuell sind es die hohen Kosten für Strom und Gas, die Haushalte, in denen das Geld ohnehin schon knapp war, in die Bredouille bringen. Viele wissen nun nicht, wovon sie die hohen Abschläge bezahlen sollen.

Wo gibt es Hilfe, die nichts kostet?

Deutschlandweit gibt rund 1400 an­erkannte Schuldnerberatungsstellen, die unentgeltlich beraten. Träger sind gemeinnützige Organisationen wie die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie oder das Rote Kreuz. Kommunen und Verbraucherzentralen bieten ebenfalls Schuldnerberatung an. Adressen und Kontaktdaten findet man auf den Internetseiten der Träger.

Warum ist der frühe Kontakt wichtig?

Viele Schuldner versuchen aus Scham, die Situation selbst in den Griff zu bekommen, indem sie sich Geld von Freunden leihen oder teure Kreditverträge ohne Schufa-Prüfung abschließen. Die Situation spitzt sich dann zu, weil Mahnungen und Sollzinsen den Schuldenberg weiter anwachsen lassen. Womöglich verstreichen derweil wichtige Einspruchsfristen. Deshalb ist es hilfreich, sich so früh wie möglich Hilfe bei einer Schuldnerberatung zu suchen. Wichtig zu wissen: Anerkannte Beratungsstellen sind zu Verschwiegenheit verpflichtet. Man kann sich darauf verlassen, dass niemand etwas von der Misere erfährt. Einige Beratungsstellen bieten auch anonyme Gespräche an.

Gibt es auch kurzfristig Termine?

Die Anlaufstellen sind seit Langem überlastet, und man muss mit mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten, Wartezeit rechnen. Es kommt aber darauf an, wie die Schuldnerberatungsstellen ihre Arbeit organisieren, das ist je nach Träger unterschiedlich. Wenn die Hütte brennt, etwa weil eine Wohnungskündigung droht oder eine Kontopfändung, dann sollte man versuchen, schnellstmöglich einen Termin für ein erstes Krisengespräch zu finden. Diese Eiloption bieten viele Beratungsstellen an.

Wie sieht die Hilfe konkret aus?

Schuldnerberater müssen sich zunächst einen Überblick über die finanzielle Situation des Schuldners verschaffen, Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen, die Schuldenlast ermitteln. Zu den Sofortmaßnahmen kann gehören, das Girokonto in ein sogenanntes P-Konto umzuwandeln, bei dem ein monatliches Guthaben vor Pfändungen und Verrechnung geschützt ist. Oder der Schuldnerberater prüft, ob der schon längere Zeit überschuldete Haushalt noch überzogene Ratenzahlungen an Inkassofirmen leistet, obwohl er seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Die sollte Vorrang haben. Im Verlauf einer gründlicheren Beratung versucht man dann, an die Ursachen zu gehen und den Schuldner in die Lage zu versetzen, seine Finanzen in den Griff zu kriegen. Das kann Jahre dauern.