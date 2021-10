Eigene GmbH mit 17 : Schüler berät Start-ups und arbeitet an Fertighaus-Software

Aktualisiert am

Schüler berät Start-ups und arbeitet an Fertighaus-Software

Eigene GmbH mit 17

Felix Kläres will klare Verhältnisse. Deshalb hatte der Schüler aus Ober-Ramstadt mit 14 Jahren eigens eine gerichtliche Genehmigung eingeholt, dass er trotz seines jungen Alters ein Gewerbe führen darf. Zu seinem Geschäft war er damals über seine Hobbies, Modellbau und 3D-Druck, gekommen. Kläres fertigte für andere Modellbauer 3D-Bauteile und Figuren an. Über dieses Nischengeschäft, für das er 2020 einen Sonderpreis beim Hessischen Gründerpreis erhielt, ist er nun hinaus. Deshalb hat der heute Siebzehnjährige im vergangenen Jahr wieder beim Amtsgericht vorgesprochen – er brauchte für seine neuesten Geschäftsideen die Zustimmung für eine GmbH-Gründung. Acht Monate später hat er sie, das neue Unternehmen ist eigentlich mehr als eins.

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Zum einen berät Kläres nun andere Start-ups und vor allem solche, die es noch werden wollen. Er hilft ihnen, aus einer vagen Idee ein echtes Produkt und ein Geschäftsmodell zu machen, ordnet ihre Finanzierung genau wie ihre Arbeitsabläufe und kann dank seiner Erfahrungen im 3D-Druck auch bei der Erstellung von Prototypen helfen. Weil momentan die Mehrheit der Start-ups auf Software setzt, will Kläres solche Geschäftsideen vorantreiben, die auf Produkte zum Anfassen hinauslaufen. Andererseits, und das ist das zweite Standbein der neuen 3DNavigator GmbH, will er eine eigene Software auf den Markt bringen.

Er hat mit zwei Freunden eine App entwickelt, mit der sich angehende Bauherren ihr Fertighaus in einer 3D-Darstellung auf ihr Grundstück stellen, es einrichten und dabei immer wieder durch die virtuellen Räume gehen können. Die App soll nur ein Anfang sein, Kläres hat noch etliche ideen, die helfen könnten, Baukosten zu senken und den Ressourceneinsatz zu optimieren. „Ich will die Bauindustrie verändern“, sagt er. Dafür hat er aber nur nachmittags Zeit, denn die Schule will Kläres trotz seiner Erfolge nicht vernachlässigen.