Bild: dpa

Nichts geht über die Wärme eines Körpers

Wie glücklich kann sich schätzen, wer in diesen Tagen ein Dach über dem Kopf hat und ein Bett zum Schlafen. Noch besser, es ist schön vorgewärmt. Dabei hilft eine Wärmflasche. Für unsereinen war die Wärmflasche schon immer der Retter für müde Winterknochen und ist nun, da die Heizung aus Spargründen heruntergedreht wird, noch mehr willkommen. An nasskalten Tagen wie zuletzt stellen wir fest: Es gibt nichts Besseres, als sich eine Wärmflasche in den Rücken oder an die Füße zu legen. Die natürliche Wärme eines menschlichen Körpers ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.Doch der Partner ist nicht immer zur Stelle. Dann ist die Wärmflasche die richtige Lösung für kalte Tage. Sie macht energetisch autark und ist sogar flexibel, kann sie doch notfalls überall mit hingenommen werden – ins kalte Auto ebenso wie ins 19 Grad warme Büro. Dann sollte es natürlich kein 08/15-Modell sein. Wer vorhat, noch eine Wärmflasche als Weihnachtsgeschenk unter den Baum zu legen, der sollte sich bald darum kümmern. Bei den Herstellern ist, wie zu vernehmen, gerade landunter.