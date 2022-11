Schmuck schätzen lassen : Echt jetzt?

Aktualisiert am

Macht was her: Ringe und Ketten aus der Familienerbschaft. Bei seriösen Schmuckschätzern gibt es Auskunft über Echtheit und Wertigkeit. Bild: Tom Wesse

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wer wissen will, wie viel der eigene oder der ererbte Schmuck wert ist, sollte sich an einen Experten wenden. Zuvor sollte man allerdings die Seriosität des Schätzers überprüfen.