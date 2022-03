Expats in Russland : „Die Lage ist dramatisch“

Am anderen Ende der Verbindung in die russische Hauptstadt spricht Ulf Schneider mit Bedacht in sein Handy. „Zur politischen Lage kann ich mich derzeit nicht äußern“, sagt er. Schneider ist Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens und arbeitet in Moskau. Zu seinen Kunden zählen auch einige hessische Firmen, die in Russland aktiv sind. Viele Deutsche hätten in den vergangene zwei Wochen das Land verlassen. Den Grund formuliert Schneider so: „Es hat Einschnitte gegeben, man muss deutlich öfter auf seine Wortwahl achten. Das spielt natürlich für viele eine Rolle.“ Viele seien auch deshalb zurück nach Deutschland gezogen, weil sie „die Sicherheitslage nicht mehr als akzeptabel“ ansähen und nicht klar gewesen sei, ob es in den nächsten Wochen überhaupt noch Flugverbindungen nach Deutschland geben würde.

„Krieg“, „Angriff auf die Ukraine“, die Verschärfung des russischen Mediengesetzes, das einer Zensur gleichkommt: Schneider nennt nichts davon beim Namen. „Man muss immer damit rechnen, das man abgehört wird“, sagt er. Er selbst beschäftige ein paar deutsche Mitarbeiter, die alle in Moskau geblieben seien. Gedanken, sagt Schneider, mache sich jeder. Aber die Einschätzungen seien sehr unterschiedlich.