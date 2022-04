Bei Öl, Gas und Steinkohle : Hessen ist abhängig von russischer Energie

Hessen ist in den vergangenen Jahren immer abhängiger von russischen Energielieferungen geworden. Auf der anderen Seite ist die Gesamtmenge der Energieimporte 2021 um 26,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, wie eine aktuelle Auswertung des Statistischen Landesamts zeigt. Demnach hat die Wirtschaft des Bundeslands im vergangenen Jahr 14,3 Millionen Tonnen fossiler Brennstoffe im Wert von rund 3,2 Milliarden Euro importiert. 94,9 Prozent dieser Mengen entfielen auf Erdöl und Erdgas – und diese stammten zu 99,9 Prozent von Unternehmen aus Russland.

Dafür haben die hessischen Empfänger, darunter zum Beispiel Kraftwerke und Industriebetriebe, insgesamt drei Milliarden Euro gezahlt. Die verbleibenden 0,1 Prozent steuerten die Niederlande und die Tschechische Republik bei. Auch für Steinkohle war Russland im Jahr 2021 der wichtigste Lieferant, 87,3 Prozent des importierten Rohstoffs kamen von dort.

Hälfte des Stroms stammt aus Kohleverbrennung

Kohle spielt für die kontinuierliche Grundversorgung mit Strom in Hessen eine wichtige Rolle: Die Hälfte des dafür in hessischen Kraftwerken erzeugten Stroms kommt aus der Kohleverbrennung, weitere 34 Prozent aus Gaskraftwerken, der Rest durch Verbrennung von Müll, Klärschlamm und Ähnlichem.

Die wetterbedingt schwankende Wind- und Solarkraft wurde in dieser Statistik zur Grundversorgung allerdings ausgeklammert. Die Abhängigkeit von der russischen Steinkohle war nicht immer so stark: Noch 2018 war Kolumbien mit einem Anteil von einem Drittel an den Steinkohle-Importen der wichtigste Lieferant, Russland kam damals erst an vierter Stelle mit 11,9 Prozent. Seitdem aber wuchsen die Steinkohle-Einfuhren von dort auf mehr als das Dreifache an.

Zuletzt lieferte Russland eine halbe Million Tonnen Steinkohle im Wert von 62,6 Millionen Euro. Alternative Lieferanten, auf die seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine viele setzen, laufen bisher unter „ferner liefen“: Kolumbien lieferte 4,7 Prozent der Bestellmengen, die Vereinigten Staaten 3,6 Prozent, Südafrika 3,3 Prozent und die Niederlande ein Prozent.

Braunkohle spielt keine große Rolle

Lediglich bei der Braunkohle spielt Russland aktuell keine große Rolle für den hessischen Außenhandel: 88,4 Prozent der Braunkohle-Importe nach Hessen stammten aus dem Vereinigten Königreich, 11,6 Prozent aus der Tschechischen Republik. Doch beide Länder machten im vergangenen Jahr schlechtere Geschäfte: Der Import von Braunkohle war 2021 um mehr als 40 Prozent eingebrochen, an Steinkohle wurden dagegen 32 Prozent mehr importiert.

Die Importe von Erdöl und Erdgas für hessische Energieerzeuger und Industrieunternehmen gingen binnen Jahresfrist um 27,8 Prozent zurück. Hier dürften auch die wirtschaftlichen Verwerfungen und Einschränkungen durch die Pandemie, etwa der Lockdown und die Reisebeschränkungen am Jahresanfang, eine Rolle spielen.

Doch auch der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen und die Bemühungen zur Energieeinsparung machen sich bemerkbar: Im Langfristvergleich zeigt sich laut Energiemonitorbericht, dass mittlerweile sowohl die Industrie als auch Haushalte mittlerweile deutlich weniger Energie als noch zur Jahrtausendwende benötigen: Sowohl ihr Verbrauch von Kohle als auch von Erdöl und Erdgas ist seitdem gesunken.

Dabei ist das Bundesland Hessen in den vergangenen 20 Jahren um 300.000 Einwohner gewachsen. Und auch das jährliche Bruttoinlandsprodukt, also die Summe der jährlich produzierten Waren und Dienstleistungen, wurde seitdem um fast 50 Prozent gesteigert. Zugelegt hat nur der Verbrauch des internationalen Luftverkehrs. Er ist nun der größte Energieverbraucher in Hessen, knapp vor dem Autoverkehr und den privaten Haushalten.