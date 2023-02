Die deutschen Sektfreunde müssen sich am Supermarktregal auf dauerhaft höhere Preise einstellen. Das ist die Folge stark gestiegener Bezugskosten für die Grundweine aus dem In- und Ausland, für Energie und für Flaschen. Deutschlands Marktführer für Schaumwein, Rotkäppchen-Mumm, leidet nach Angaben der Geschäftsführung unter „nie dagewesenen Kostensteigerungen“ bei der Produktion und Abfüllung von Sekt, Wein und Spirituosen.

Die gute Nachfrage nach den bekannten Marken des Unternehmens habe die Marktposition auf allen Geschäftsfeldern gleichwohl gefestigt, berichtete Ge­schäfts­führer Christof Queisser am Dienstag. Den Gesamtumsatz im deutschen Markt des in Freyburg an der Unstrut und in Eltville beheimateten Un­ternehmens bezifferte er „unter sehr he­rausfordernden und volatilen Rahmen­bedingungen“ auf 1,24 Milliarden Euro (inklusive Sekt- und Alkoholsteuer, ohne Mehrwertsteuer“).

Massiver Anstieg der Kosten

Im Vorjahr waren es 1,2 Milliarden Eu­ro. Vom Umsatz entfallen 582 Millionen Euro (Vorjahr 558 Millionen Euro) auf Sekt und Schaumweine, rund 260 Millionen Euro (Vorjahr 255 Millionen Euro) auf das wachsende Weinsegment und 397 Millionen Euro (Vorjahr 387 Millionen Euro) auf Spirituosen. Die Mitarbeiterzahl gibt Rotkäppchen-Mumm mit un­verändert rund 1000 an.Laut Mitvorstand Frank Albers hat der massive Anstieg der Kosten Rotkäppchen-Mumm „schnell und heftig“ getroffen, vor allem im Hinblick auf die Verwendung von energieintensivem Glas.

Eine Glasflasche für Sekt kostet nach Angaben von Mitgeschäftsführer Mike Eberle heute im Vergleich zum Jahr 2019 das Doppelte. Der Bezug von Trauben für die Prosecco-Produktion habe sich um 20 Prozent verteuert. Die Krise habe Rotkäppchen-Mumm viele neue Erfahrungen beschert. Beispielsweise die, dass Transportpaletten bislang vor allem von Nä­geln aus ukrainischem Stahl zusammengehalten worden seien.

Das Unternehmen hat angesichts der Preissteigerungen seine Verkaufspreise angehoben, doch damit nur einen Teil der unausweichlichen Kostensteigerungen auffangen können. Laut Queisser stieg der Eckpreis für Rotkäppchen-Sekt im vergangenen Jahr von 3,99 auf 4,49 Euro. Er rechnet damit, dass in diesem Jahr weitere Erhöhungen unausweichlich sind: „Aber den Preis macht der Handel, nicht Rotkäppchen-Mumm“, so Albers.

Hohe Loyalität der Kunden

Dass Rotkäppchen-Mumm dennoch seinen Umsatz halten und seine Marktposition festigen konnte, führt Queisser auf die „hohe Loyalität“ der Kunden zu­rück. Das Jahr 2023 werde für die Branche und Verbraucher ein „anspruchsvolles und herausforderndes“ werden, weil viele Entwicklungen noch nicht in vollem Umfang in den aktuellen Preisen abgebildet seien.

„Wir werden uns alle auf ein neues, nachhaltig höheres Preisniveau einstellen müssen“, sagt Queisser. Er geht da­von aus, dass die Kriseneffekte das be­gonnene Jahr prägen und sich noch weiter verstetigen werden. Allerdings sei die über Jahrzehnte gewohnte Preisstabilität im Markt verloren gegangen, nicht zu­letzt wegen unverändert gestörter Lieferketten.

Queisser hofft, dass allen Entwicklungen zum Trotz die Konsumenten in der Krise den vertrauten Marken treu bleiben. Er kündigte an, dass die eigene Weinhandelskette Ludwig von Kapff nach dem Eltviller Vorbild auch in Norddeutschland umgestaltet wird. Am Stammsitz Freyburg wird Rotkäppchen-Mumm im Mai eine große Erlebniswelt eröffnen. Und weil das Premiumsegment unverändert Wachstumsraten aufweist, wird das Unternehmen in diesem Jahr mit „Godefroy von Mumm“ eine neue exklusive Sektlinie ins Regal stellen, die für 8,99 Euro je Flasche Käufer finden soll.