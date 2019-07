Milliardenbetrieb

Der Schwabe Christian Gessner ist Bird-Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach dem Studium und der Promotion an der European Business School in Oestrich-Winkel hatte er unter anderem das Brasiliengeschäft von AirBnB aufgebaut. Für Bird ist der Wahl-Züricher seit anderthalb Jahren tätig. Das E-Scooter-Unternehmen wurde im September 2017 in Kalifornien gegründet und schon neun Monate danach von Investoren auf einen Wert von einer Milliarde Dollar taxiert – so schnell stieg noch niemals der Wert einer Firma. Bird ist nun weltweit in 140Städten aktiv und hat einen Marktwert von zwei Milliarden Dollar. Finanziert wird das Unternehmen von mehreren amerikanischen Risikokapitalfonds. Nach eigenen Angaben macht Bird mit jeder Fahrt im Schnitt 4,27 Dollar Umsatz und 1,27 Dollar Gewinn. Der weltweit größte Herausforderer ist das amerikanische Start-up Lime, das sich zuvor im Mietradgeschäft versucht hatte. In Deutschland, wo E-Scooter erst seit Mitte Juni erlaubt sind, sind die Berliner Start-ups Tier und Circ bereits in mehreren Städten aktiv. (fahe.)