Wie klimaschädlich sind Inlandsflüge?

Inlandsflüge machen nur einen geringen Anteil am gesamten Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland aus. Der Straßenverkehr spielt eine deutlich größere Rolle. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes von 2017 fielen von den 168 Millionen Tonnen des Verkehrssektors allein 162 Millionen Tonnen auf den Straßenverkehr. Im Vergleich aller Verkehrsträger, die auch internationale Flüge mit einschließen kommt das Flugzeug nach dem Urteil des Bundesumweltamtes gleichwohl am schlechtesten weg. Ein Hin- und Rückflug von New York nach Frankfurt verursacht rund drei Tonnen Treibhausgasemissionen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt hinterlässt jeder Deutsche einen Fußabdruck von gut elf Tonnen im Jahr. Beim Fliegen kommt hinzu, dass durch die Verbrennung von Kerosin weitere Schadstoffe entstehen, die ebenfalls zur Veränderung der Erdatmosphäre beitragen. Damit liegt die Treibhauswirkung des Fliegens im Durchschnitt etwa zwei- bis fünfmal höher als die alleinige Wirkung des Kohlendioxids, so das Bundesumweltamt.